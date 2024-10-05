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Posted 5 октября, 08:07

Published 5 октября, 08:07

Modified 5 октября, 08:09

Updated 5 октября, 08:09

В деревне Шереметовка Омской области прямо в поле загорелся комбайн

Комбайн в огне: за сутки в Омской области произошло 17 ЧП

5 октября 2024, 08:07
Фото: 1MI

В деревне Шереметовка Омской области прямо в поле загорелся комбайн

В Омской области за последние сутки произошло 17 техногенных пожаров. Среди них — возгорания легкового автомобиля, комбайна и неэксплуатируемого строения.

В Омской области за последние сутки произошло 17 техногенных пожаров, требующих быстрого реагирования со стороны пожарных служб.

Первый значительный случай произошел в Горьковском районе. На третьем километре трассы Горьковское-Калачинск загорелся легковой автомобиль. Сообщение о возгорании поступило в 14:32, и пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Им удалось быстро потушить огонь, который охватил площадь в 6 кв.м К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, однако причины возгорания все еще выясняются специалистами.

В другом инциденте, произошедшем в деревне Шереметовка Марьяновского района, пожар вспыхнул на поле, где загорелся комбайн. Сигнал о возгорании поступил в 15:41, и на место происшествия оперативно выехали семь сотрудников МЧС России на двух пожарных автомобилях. Благодаря их слаженной работе, огонь был быстро ликвидирован, и никто не пострадал. В настоящее время дознаватели продолжают расследование.

Еще один пожар произошел в Кировском округе, где загорелось неэксплуатируемое строение. Сообщение о возгорании поступило в 23:31, и на место выехали 15 сотрудников МЧС России, задействовав четыре единицы техники. Пожар охватил площадь в 30 кв.м, но был успешно потушен без пострадавших.

Напомним, в этом году в Омской области возникли проблемы со сбором урожая. Из-за переувлажения почвы в регионе даже ввели режим ЧС. Он распространялся на 13 районов.

На территории 13 районов Омской области ввели режим ЧС из-за переувлажнения почвы
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Расследование#Новости#Режим ЧС#МЧС России#Техногенные пожары
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