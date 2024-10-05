Комбайн в огне: за сутки в Омской области произошло 17 ЧП

В другом инциденте, произошедшем в деревне Шереметовка Марьяновского района, пожар вспыхнул на поле, где загорелся комбайн. Сигнал о возгорании поступил в 15:41, и на место происшествия оперативно выехали семь сотрудников МЧС России на двух пожарных автомобилях. Благодаря их слаженной работе, огонь был быстро ликвидирован, и никто не пострадал. В настоящее время дознаватели продолжают расследование.