Комбайн в огне: за сутки в Омской области произошло 17 ЧП

Posted 5 октября, 08:07
Published 5 октября, 08:07
Modified 5 октября, 08:09
Updated 5 октября, 08:09
В Омской области за последние сутки произошло 17 техногенных пожаров, требующих быстрого реагирования со стороны пожарных служб.
Первый значительный случай произошел в Горьковском районе. На третьем километре трассы Горьковское-Калачинск загорелся легковой автомобиль. Сообщение о возгорании поступило в 14:32, и пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Им удалось быстро потушить огонь, который охватил площадь в 6 кв.м К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, однако причины возгорания все еще выясняются специалистами.
В другом инциденте, произошедшем в деревне Шереметовка Марьяновского района, пожар вспыхнул на поле, где загорелся комбайн. Сигнал о возгорании поступил в 15:41, и на место происшествия оперативно выехали семь сотрудников МЧС России на двух пожарных автомобилях. Благодаря их слаженной работе, огонь был быстро ликвидирован, и никто не пострадал. В настоящее время дознаватели продолжают расследование.
Еще один пожар произошел в Кировском округе, где загорелось неэксплуатируемое строение. Сообщение о возгорании поступило в 23:31, и на место выехали 15 сотрудников МЧС России, задействовав четыре единицы техники. Пожар охватил площадь в 30 кв.м, но был успешно потушен без пострадавших.
Напомним, в этом году в Омской области возникли проблемы со сбором урожая. Из-за переувлажения почвы в регионе даже ввели режим ЧС. Он распространялся на 13 районов.
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