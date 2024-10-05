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Posted 5 октября, 12:52

Published 5 октября, 12:52

Modified 5 октября, 12:55

Updated 5 октября, 12:55

Глава СК Бастрыкин потребовал доклад по делу омского частного пансионата

Глава СК Бастрыкин потребовал доклад по делу омского частного пансионата

5 октября 2024, 12:52
Фото: 1MI
Теперь ход расследования уголовного дела контролирует центральный аппарат СК.

Глава СК России заинтересовался ситуацией в омском частном пансионате. Во время проверки там обнаружили нарушения пожарной безопасности, санитарных норм и закона о здравоохранении. Кроме того, после пребывания в пансионате родственники одной из пенсионерок обнаружили на ее теле разные повреждения.

Учреждение продолжает работать несмотря на то, что правоохранители попросили суд на время закрыть пансионат, сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального следкома Евгению Осадчуку предоставить ему доклад о ходе проверки и ее результатах. Ход расследования уголовного дела контролирует центральный аппарат СК.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Следственный комитет#Новости#Александр Бастрыкин#Следствие#Проверки
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