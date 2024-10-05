Глава СК Бастрыкин потребовал доклад по делу омского частного пансионата

Posted 5 октября, 12:52
Published 5 октября, 12:52
Modified 5 октября, 12:55
Updated 5 октября, 12:55
Глава СК России заинтересовался ситуацией в омском частном пансионате. Во время проверки там обнаружили нарушения пожарной безопасности, санитарных норм и закона о здравоохранении. Кроме того, после пребывания в пансионате родственники одной из пенсионерок обнаружили на ее теле разные повреждения.
Учреждение продолжает работать несмотря на то, что правоохранители попросили суд на время закрыть пансионат, сообщили в пресс-службе следственного комитета.
Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального следкома Евгению Осадчуку предоставить ему доклад о ходе проверки и ее результатах. Ход расследования уголовного дела контролирует центральный аппарат СК.
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