Глава СК Бастрыкин потребовал доклад по делу омского частного пансионата

Глава СК России заинтересовался ситуацией в омском частном пансионате. Во время проверки там обнаружили нарушения пожарной безопасности, санитарных норм и закона о здравоохранении. Кроме того, после пребывания в пансионате родственники одной из пенсионерок обнаружили на ее теле разные повреждения.