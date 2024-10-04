Ученые рассказали о сходствах мозга человека и плодовой мухи

Например, несмотря на свои небольшие размеры, мозг плодовой мухи содержит те же нейромедиаторы, что и мозг человека: допамин, гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК) и ацетилхолин. Эти вещества необходимы для передачи сигналов между нейронами и играют важную роль в обучении и поведении. Также обнаружены аналогичные принципы работы участков мозга, ответственных за обоняние.