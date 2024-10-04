Ученые рассказали о сходствах мозга человека и плодовой мухи

Posted 4 октября, 08:25
Published 4 октября, 08:25
Modified 4 октября, 08:25
Updated 4 октября, 08:25
Как пишет newkhakasiya.online, это самая детально проработанная карта мозга животного на сегодняшний день. Ученые получили обширные сведения о работе нейронных сетей мухи, включая обработку информации и контроль поведения. Выяснилось, что её мозг имеет некоторые общие черты с человеческим.
Например, несмотря на свои небольшие размеры, мозг плодовой мухи содержит те же нейромедиаторы, что и мозг человека: допамин, гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК) и ацетилхолин. Эти вещества необходимы для передачи сигналов между нейронами и играют важную роль в обучении и поведении. Также обнаружены аналогичные принципы работы участков мозга, ответственных за обоняние.
Созданная модель открывает ученым возможности для изучения сложных нейронных систем. Это позволит, к примеру, обучать насекомое и наблюдать за изменениями его нейронных связей. Кроме того, карта может быть полезна для исследования нейронных сетей у других животных, включая млекопитающих.
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