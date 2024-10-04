Туман и тепло. Омичам рассказали о погоде на ближайшие выходные

Posted 4 октября, 02:51
Published 4 октября, 02:51
Modified 4 октября, 02:57
Updated 4 октября, 02:57
Синоптики Обь-Иртышского УГМС поделились прогнозом на эти выходные. В эти дни погода будет ясной, комфортной и без осадков.
Сегодня, 4 октября, ожидается +12…+17°C, юго-западный ветер 7-12 м/с, осадки не прогнозируются.
В ночь на 5 октября будет туман, температура воздуха составит от -4 до +1°C. Днем ожидается +13…+18°C. Ветер немного поутихнет и будет дуть с юго-запада и юга со скоростью 6-11 м/с.
6 октября ночью также возможен легкий туман, температура в районе -4…+1°C, а днем +13…+18°C. Ветер юго-западный и южный.
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