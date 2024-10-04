Трагическое утро: водитель погиб в аварии на трассе Омск–Тара

Posted 4 октября, 07:48
Published 4 октября, 07:48
Modified 4 октября, 07:50
Updated 4 октября, 07:50
Сегодня ранним утром в Большереченском районе произошло трагическое ДТП, о котором сообщили в местное отделение полиции. На 145-м километре трассы Омск–Тара автомобиль марки «Датсун» попал в аварию, унесшую жизнь одного человека.
По предварительным данным, 37-летний водитель потерял управление, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. К сожалению, мужчина получил смертельные травмы и скончался до прибытия спасателей. В автомобиле также находилась 32-летняя пассажирка, которая чудом избежала травм и не нуждается в медицинской помощи.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства аварии.
Как ранее сообщал Город55, вчера в Омской области на дороге между Горьковским и Оконешниковым произошла авария: автомобиль ВАЗ-2115 съехал в кювет и перевернулся, в результате чего погиб пассажир.
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