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Posted 4 октября, 07:48

Published 4 октября, 07:48

Modified 4 октября, 07:50

Updated 4 октября, 07:50

37-летний водитель погиб в аварии на трассе Омск-Тара

Трагическое утро: водитель погиб в аварии на трассе Омск–Тара

4 октября 2024, 07:48
Фото: Омская полиция

37-летний водитель погиб в аварии на трассе Омск-Тара

В Большереченском районе Омской области на трассе Омск–Тара произошло ДТП: автомобиль «Датсун» съехал в кювет и перевернулся, в результате чего погиб водитель.

Сегодня ранним утром в Большереченском районе произошло трагическое ДТП, о котором сообщили в местное отделение полиции. На 145-м километре трассы Омск–Тара автомобиль марки «Датсун» попал в аварию, унесшую жизнь одного человека.

Фото: Омская полиция

По предварительным данным, 37-летний водитель потерял управление, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. К сожалению, мужчина получил смертельные травмы и скончался до прибытия спасателей. В автомобиле также находилась 32-летняя пассажирка, которая чудом избежала травм и не нуждается в медицинской помощи.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства аварии.

Как ранее сообщал Город55, вчера в Омской области на дороге между Горьковским и Оконешниковым произошла авария: автомобиль ВАЗ-2115 съехал в кювет и перевернулся, в результате чего погиб пассажир.

Несчастный случай на омской трассе: пассажир погиб после опрокидывания машины в кювет
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#Екатерина Тараленко#ДТП#Полиция#Омск#Авария#Травмы#Расследование#Новости#Большереченский район#Спасатели#Погибший#Тара#Переворот
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