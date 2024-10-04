Трагическое утро: водитель погиб в аварии на трассе Омск–Тара

По предварительным данным, 37-летний водитель потерял управление, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. К сожалению, мужчина получил смертельные травмы и скончался до прибытия спасателей. В автомобиле также находилась 32-летняя пассажирка, которая чудом избежала травм и не нуждается в медицинской помощи.