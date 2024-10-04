Сергей Шелест рассказал, как протекает подключение омских жилых домов к теплу

Posted 4 октября, 12:54
Published 4 октября, 12:54
Modified 4 октября, 12:57
Updated 4 октября, 12:57
Мэр города Сергей Шелест провел штаб, на котором обсуждался вопрос теплоснабжения. Известно, что сейчас в Омске тепло поступает в 5 400 домов, оставшиеся 300 придется подключать в ручном режиме. Особого внимания требует Советский округ, там больше всего поврежденных участков.
«В работу включаются около 40 человек из городских подведомственных учреждений. большую помощь оказывает региональное Минэнерго: с понедельника 16 ремонтных бригад командируются в город Омск из 14 муниципальных районов Омской области», — написал градоначальник в своем телеграм-канале.
К работе также планируют подключиться бригады из Любинского района, они приедут в Омск и начнут работу уже завтра.
Напомним, в этом году отопительный сезон в Омске стартовал 23 сентября, сначала к теплу начали подключать объекты социальной сферы, а потом жилые дома. При этом процесс подключения происходит не одномоментно, на то, чтобы батареи в каждом строении стали горячими, потребуется не менее трех недель.
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