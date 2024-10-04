Сергей Шелест рассказал, как протекает подключение омских жилых домов к теплу

Напомним, в этом году отопительный сезон в Омске стартовал 23 сентября, сначала к теплу начали подключать объекты социальной сферы, а потом жилые дома. При этом процесс подключения происходит не одномоментно, на то, чтобы батареи в каждом строении стали горячими, потребуется не менее трех недель.