С начала года омичи потратили в магазинах больше 350 млрд рублей

Posted 4 октября, 09:23
Published 4 октября, 09:23
Modified 4 октября, 09:26
Updated 4 октября, 09:26
Жители Омской области с начала 2024 года потратили в магазинах больше 350 млрд рублей. Такие данные сегодня, 4 октября, опубликовал Омскстат в социально-экономическом докладе.
«Оборот розничной торговли в августе 2024 года составлял 47113,3 млн рублей, что в сопоставимых ценах соответствует 104,6 процента к соответствующему периоду 2023 года, в январе–августе 2024 года — 350557,8 млн рублей, или 108,4 процента», — говорится в документе.
Оборот розничной торговли на 97,6% сформирован торгующими организациями и предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составляет 2,4%.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске снизился уровень средних зарплат до 62 890 рублей.
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