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Posted 4 октября, 09:23

Published 4 октября, 09:23

Modified 4 октября, 09:26

Updated 4 октября, 09:26

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С начала года омичи потратили в магазинах больше 350 млрд рублей

4 октября 2024, 09:23
Фото: 1MI
Иллюстрация
Это на 8,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Жители Омской области с начала 2024 года потратили в магазинах больше 350 млрд рублей. Такие данные сегодня, 4 октября, опубликовал Омскстат в социально-экономическом докладе.

«Оборот розничной торговли в августе 2024 года составлял 47113,3 млн рублей, что в сопоставимых ценах соответствует 104,6 процента к соответствующему периоду 2023 года, в январе–августе 2024 года — 350557,8 млн рублей, или 108,4 процента», — говорится в документе.

Оборот розничной торговли на 97,6% сформирован торгующими организациями и предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составляет 2,4%.

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#Евгений Игишев#Экономика#Омск#Омская область#Омскстат#Статистика#Деньги#Торговля#Магазины#Траты
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