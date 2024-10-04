Рейтинг застройщиков Омска: кто строит больше всего квартир для омичей

Свою деятельность «Эталон» ведет с 1987 года. До недавнего времени компания строила только в Санкт-Петербурге и Москве, но в 2021-м начала масштабную экспансию в регионы России. И начала она именно с Омска. Застройщик без торгов получил 164 гектара земли на улице Волгоградской в Кировском округе и планирует построить на ней около 1 млн кв. м жилья. Три дома в квартале «Зеленая река» были введены в этом году, ещё 11 в работе. Есть небольшая задержка по срокам.