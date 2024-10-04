Рейтинг застройщиков Омска: кто строит больше всего квартир для омичей

Posted 4 октября, 06:00
Published 4 октября, 06:00
Modified 4 октября, 06:02
Updated 4 октября, 06:02
Чтобы ответить на этот вопрос, редакция Города55 изучила чистые активы, выручку и чистую прибыль каждой компании, размер привлеченных застройщиками средств и долю домов, которые они сдают в эксплуатацию с нарушением сроков.
Сумма мест по этим критериям помогла сформировать итоговый топ-10 крупнейших застройщиков нашего региона.
В рейтинг мы включили только тех застройщиков, которые продают квартиры в своих по договорам участия в долевом строительстве.
Первое место в рейтинге Города55 досталось группе компаний «Сибград» («Сибгазстройдеталь» до ребрендинга). На рынке омской недвижимости строительный холдинг с 2007 года и за этот период ввел более полумиллиона квадратов жилья.
Сейчас, по данным Единого ресурса застройщиков, он занимает 8,5% рынка новостроек, квартиры в которых продаются до ввода дома в эксплуатацию.
Сейчас усилия застройщика сосредоточены на возведении парк-квартала «Королев» в Советском округе и жилого комплекса «На Поворотной» в Кировском округе. Причем в последнем ЖК все квартиры давно распроданы. Кроме того, холдинг достраивает школу в уже сданном микрорайоне Кузьминки на улице Крупской.
В группу компаний входят два застройщика — «Сибград» и «Сибградстрой Инвест». Их выручка за 2023 год составила 389 млн рублей, чистая прибыль — почти 303 млн рублей. На возведение домов они привлекли 3,8 млрд рублей средств дольщиков. Инвестиционно-строительный холдинг принадлежит Певневу Алексею Николаевичу, Заслуженному строителю Омской области. Напомним, он занимает 29 место в рейтинге богатейших предпринимателей региона по итогам прошлого года.
История девелоперской компании «Брусника» началась в Тюмени в 2004 году. Сегодня она строит многоэтажные дома в восьми регионах России. В Омске застройщик возводит жилой комплекс «Кварталы Драверта», который займет 56 гектаров в границах улиц 3-й Островской, Шаронова, Крупской и 1-й Рыбачьей.
Инвестиционный проект рассчитан на 13 лет, за которые «Брусника» планирует ввести в Кировском округе 300 тысяч кв. м жилья. Первые два дома на подходе — 19-этажные «свечки» застройщик должен сдать в начале следующего года. Сейчас «Брусника» занимает 8,3% рынка омских новостроек.
В нашем рейтинге застройщиков «Брусника» на первом месте по активам (9,5 млрд рублей), выручке (33,2 млрд рублей) и прибыли (1,2 млрд рублей). Но это финансовые показатели всех восьми филиалов компании, по омскому отдельных данных нет. Бенефициар девелопера — Круковский Алексей Николаевич, самый богатый предприниматель Тюмени по итогам 2023 года.
В отличие от двух предыдущих участников рейтинга, эта компания не стремится «покорять вершины». Тюменский холдинг «Партнер» специализируется на домах средней и малой этажности. За четверть века он построил в четырех регионах присутствия более 230 тысяч кв. м жилья, указано в Единой информационной системе жилищного строительства.
На границе с Омском, в районе Красноярского тракта, холдинг возводит жилой комплекс «Пушкино». Участок площадью почти 16 гектаров компания выиграла на земельном аукционе в 2021 году. К 2026 году на нем планируется возвести дома не выше четырех этажей общей площадью до 90 тысяч кв. м. По условиям торгов, 4% недвижимости «Партнер» должен передать в федеральную собственность.
В Омском районе, по информации Единого ресурса застройщиков, строительство ведут две компании: СЗ «Квадро» и СЗ «Партнер-Строй». Их выручка за 2023 год превысила 1 млрд рублей, а чистая прибыль — 234 млн рублей. По этим показателям холдинг занял в нашем рейтинге второе и третье место соответственно. Но доля рынка в регионе у застройщика небольшая — меньше 4%.
Основной владелец холдинга «Партнер» — тюменский миллиардер, Заслуженный строитель России Геннадий Разницын. Кстати, именно в этом холдинге начинал строительную карьеру будущий владелец «Брусники» Алексей Круковский.
Петербургская группа «Эталон» — абсолютный лидер рейтинга по объему привлеченных средств и доле рынка. В Омске компания занимает 19,5% рынка строящегося жилья, на его возведение «Эталону» удалось привлечь более 10,3 млрд рублей.
Свою деятельность «Эталон» ведет с 1987 года. До недавнего времени компания строила только в Санкт-Петербурге и Москве, но в 2021-м начала масштабную экспансию в регионы России. И начала она именно с Омска. Застройщик без торгов получил 164 гектара земли на улице Волгоградской в Кировском округе и планирует построить на ней около 1 млн кв. м жилья. Три дома в квартале «Зеленая река» были введены в этом году, ещё 11 в работе. Есть небольшая задержка по срокам.
Разрешения выданы специализированному застройщику «Эталон-Омск». Бенефициары компании — Владимир Евтушенков (78 место в рейтинге российских миллиардеров, по версии Forbes) и его сын Феликс. Группа «Эталон» входит в акционерную финансовую корпорацию «Система», которую Владимир Евтушенков основал в 1993 году.
Середину рейтинга Города55 представляет спецзастройщик «Жилой комплекс „Зеленый остров“», который возводит два жилых дома на 1-й Затонской в Советском округе.
Компания занимает второе место по чистым активам — более 1,5 млрд рублей. Однако доля рынка в Омской области у застройщика минимальная — 2,37%, и, кроме того, он задерживает ввод. Дольщики должны были получить ключи от своих квартир еще в начале лета. К слову, все квартиры в новостройках давно распроданы. Компания только за прошлый год привлекла на строительство почти 1,7 млрд рублей. Финансовые показатели спецзастройщика хромают. Выручка у компании нулевая, а итоговый результат — отрицательный: она ушла в минус на 452 тысячи рублей.
Принадлежит бизнес в равных долях Вадиму Мединцеву, Любови Новобранченко и Вячеславу Васильеву. Васильев самый известный из этой тройки. Он владеет группой компаний «Русвентпром» (проектирование, монтаж, автоматизация, пусконаладка систем вентиляции и кондиционирования) и компанией «Капитал-Строй», которая занимается в Омске теплыми остановочными комплексами, а также заседает в областном парламенте.
Компания «Строй-Арт», которая принадлежит Вере Федоровне Дель, была зарегистрирована в 2006 году, но похвастаться большими объемами строительства не может. Застройщик занимает 10% омского рынка нового жилья, хотя фактически ни на одном из пяти домов по бульвару Архитекторов работы не ведутся. При этом дольщики должны были получить свои квартиры еще восемь лет назад. Активы компании составляют минимальные 10 тысяч рублей, выручка и прибыль за 2023 год нулевые. Несмотря на это, ей удалось привлечь 306 млн рублей. Впрочем, есть застройщики в Омске, у которых финансовые дела идут еще хуже.
Куда более серьезные проблемы наблюдаются у специализированного застройщика «Причал 55», который возводит жилой комплекс «Мирапорт» на Пригородной в Советском округе. И не только финансовые, но и с законом. По данным системы СПАРК-Интерфакс, чистые активы компании составляют 1,25 млн рублей со знаком минус. За прошлый год компания заработала всего 7 тысяч рублей и получила убыток в 1,2 млн. При этом она успела привлечь от дольщиков 153 млн рублей.
Кроме того, прокуратура Омской области подозревает, что землю и разрешение на строительство на берегу Иртыша «Причал 55» получил незаконно, из-за чего работы были остановлены. Поводом для проверки стали жалобы жителей соседнего дома, по которому после начала свайных работ поползли трещины.
В число соучредителей компании входит Элина Шихмирзаева, дочь представителя Республики Дагестан в Омской области, владельца ресторана «Шато», мецената и строителя Шамила Шихмирзаева. У нее уже есть опыт строительства жилья в Омске — другая ее компания, СЗ «Нордстрой», возводит ЖК «Северное сияние» на 1-й Северной. В планах — застройка территории по улице Пушкина, освободившейся после сноса аварийных домов.
Столичная группа компаний «ПИК» была единственным федеральным застройщиком в Омске до прихода «Эталона», хотя в 2015 году и открестилась от своей «дочки» «ПИК-Западная Сибирь». На тот момент она успела сдать один дом в микрорайоне Садовый на улице Конева в Кировском округе. По документам строятся еще девять, но все с большим нарушением сроков.
Обнадеживает только стоимость чистых активов группы компаний в Омске — 522 млн рублей. Выручка и чистая прибыль у застройщиков домов нулевые, но им удалось привлечь 249 млн рублей на реализацию своих проектов. На рынке строящегося жилья ГК «ПИК — Западная Сибирь» занимает чуть более 8%. Учредители у компаний иногородние и непубличные (читай — номинальные).
Предпоследнюю строчку рейтинга застройщиков занимает СЗ «Дом на Успешной». На долю этой компании приходится всего 3,19% от строящегося объема жилья. Это объясняется небольшим количеством объектов: компания Царука Алексея Николаевича ведет работы лишь на одной площадке по улице Завертяева в Центральном округе Омска.
Активы компании оцениваются в 39,4 млн рублей, выручка за 2023 год составила 5 тыс. рублей, а чистый убыток — 338 тыс. рублей. Компания занимает последнее место в рейтинга по объему привлеченных средств дольщиков — 73 млн рублей. Тем не менее СЗ «Дом на Успешной» показывает себя как прилежный застройщик — задержек в сдаче жилья за ним не замечено.
Отметим, что в этом году Алексей Царук смог значительно увеличить свое состояние. Он вошел в первую десятку топ-100 самых богатых людей Омска благодаря тому, что прибыль его бизнеса, связанного со строительством и торговлей стройматериалами, удвоилась.
Краснодарский девелопер DOGMA — еще один федеральный застройщик в рейтинге. Как и «Эталон» с «Брусникой» он сконцентрировался на одной площадке в 25 гектаров на Московке. Первый дом в ЖК «Снегири», к строительству которого компания приступила этим летом, ожидается в 2027 году. По этой причине финансовые показатели застройщика пока очень скромные: выручка нулевая, а активы и прибыль — отрицательные. Зато по доле рынка специализированный застройщик «ДОГМА-Омск» на третьем месте в рейтинге — у него 9,32%.
Всего DOGMA планируется построить в Ленинском округе 348 тыс. квадратов жилья. Инвестиции в масштабный проект оцениваются в 34 млрд рублей.
Девелопер на рынке недвижимости 12 лет, строит в шести регионах России. Портфель введенного жилья превышает 900 тыс. кв. м, а большинство объектов сдаются в срок. Основной владелец группы компаний — краснодарский бизнесмен Денис Морозов, а основал холдинг его отец Сергей.
В рейтинг застройщиков не попали две компании, но их точно стоит упомянуть. Как минимум потому, что они давно лидируют в Омске по объему строительства жилья. В рейтинг застройщики не вошли, так как квартиры в домах продают уже после ввода в эксплуатацию.
Первая — группа компаний «Стройбетон». Этот застройщик позиционирует себя как одну из самых стабильных и крупных компаний. По информации с официального сайта холдинга, за 18 лет работы введено 26 тысяч квартир общей площадью более 1,3 млн кв. м. Только в 2023–2024 году «Стройбетон» сдал 14 домов или 94 тысячи квадратов жилья.
«Стройбетон», как правило, строит целыми микрорайонами, а квартиры сдает с отделкой под ключ. Сейчас основные работы ведутся на стройплощадках жилых комплексов «Новый Амур» и «Зеленый сад».
Он вполне бы мог возглавить рейтинг омских застройщиков не только по доле рынка, но и по финансовым показателям. Активы трех компаний холдинга превышают 1,5 млрд рублей, их выручка за 2023 год составила почти 4 млрд рублей, а чистая прибыль 911 млн рублей. Владелец «Стройбетона» — Олег Золотов (№ 3 в топ-100 самых богатых людей Омской области).
Схожей модели работы придерживается и «Завод сборного железобетона №6», одно из старейших предприятий области. С начала 2023 года компания ввела более 50 тысяч кв. м жилья. Семь новых домов находятся в микрорайонах Регата, Модерн-2 и Каржас. Генеральный директор и совладелец холдинга — Гуринов Юрий Самуилович (№ 16 в топ-100 самых богатых людей Омска).
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