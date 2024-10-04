РЭО: Волонтеры создадут карту России из пластиковых крышечек на экологическом форуме

Posted 4 октября, 11:06
Published 4 октября, 11:06
Modified 4 октября, 11:08
Updated 4 октября, 11:08
Красными крышками на карте будут отмечены те субъекты, в которых ещё не созданы предприятия по переработке отходов.
Авторы считают, что данная акция сможет привлечь внимание к экологическим проблемам и стимулировать регионы к созданию мощностей по переработке ТКО. Российский экологический оператор подготовил список из 14 отстающих субъектов РФ. Сам форум пройдет с 7 по 9 октября в Московской области. Об этом пишет портал 56orb.ru.
Денис Буцаев, гендиректор РЭО, отметил, что первый день форума, как и годом ранее, будет посвящен молодежи. На мероприятии пройдет много интерактивных сессий и ток-шоу. Он добавил, что молодёжный день всегда очень активный и вовлеченный, как и представители молодёжи. Буцаев сообщил, что волонтеры захотели в этом году сделать что-то большее для привлечения внимания к проблемам экологии и стимулирования отстающих регионов создавать объекты по утилизации ТКО.
Гендиректор РЭО также напомнил, что в апреле в Егорьевске Московской области прошло официальное открытие завода по переработке пластика «ЭкоЛайн-Вторпласт». Он стал самым крупным объектом в стране. Также был запущен завод по производству готовых изделий из вторичной гранулы «ЭкоПласт» группы «ЭкоЛайн», мощность которого составляет 60 тысяч тонн в год.
Буцаев добавил, что в других регионах также идет активное развитие инфраструктуры по переработке ТКО. Однако в 14 регионах: Забайкальском крае, Еврейской автономной области, Севастополе, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Орловской, Смоленской, Тверской, Саратовской, Омской, Ульяновской, Астраханской, Свердловской и Воронежской областях — дорожные карты по строительству подобных объектов совсем не исполняются. Глава РЭО посчитал символичным, что волонтёры пристыдят власти этих регионов красными крышечками.
Ежегодно в России образуется около 3,3 миллиона тонн пластиковых отходов, из которых на переработку попадает лишь 17%. Из-за маленьких размеров крышечки почти не сортируются, и единственная возможность их собрать — запустить различные экологические проекты.
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