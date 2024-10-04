РЭО: Волонтеры создадут карту России из пластиковых крышечек на экологическом форуме

Денис Буцаев, гендиректор РЭО, отметил, что первый день форума, как и годом ранее, будет посвящен молодежи. На мероприятии пройдет много интерактивных сессий и ток-шоу. Он добавил, что молодёжный день всегда очень активный и вовлеченный, как и представители молодёжи. Буцаев сообщил, что волонтеры захотели в этом году сделать что-то большее для привлечения внимания к проблемам экологии и стимулирования отстающих регионов создавать объекты по утилизации ТКО.