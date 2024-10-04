РЭО: На РЭФ пройдет сбор просроченных лекарств и упаковки в специальном экопункте

Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, на РЭФ установят специальный экологический пункт, куда во время работы форума можно будет сдать просроченные лекарства и упаковку от них. В рамках форума, по словам главы РЭО, проводится своего рода экологизация с расширением перечня вторичного сырья, которое собирают в процессе мероприятия и в дальнейшем отправляют на переработку. К тому же, лекарственные отходы населения составляют большую проблему для отрасли обращения с ТКО. Поэтому представители аптечных сетей, совместно с которыми организуют сбор, планируют принять участие в одной из сессий РЭФ, рассказал Буцаев. Об этом пишет 56orb.