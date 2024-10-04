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Posted 4 октября, 13:53

Published 4 октября, 13:53

Modified 4 октября, 13:54

Updated 4 октября, 13:54

РЭО: На РЭФ пройдет сбор просроченных лекарств и упаковки в специальном экопункте

РЭО: На РЭФ пройдет сбор просроченных лекарств и упаковки в специальном экопункте

4 октября 2024, 13:53
Фото: Изображение Midjourney
Российский экологический оператор развернет экопункт для сбора просроченных лекарств и упаковки от них на площадке Российского экологического форума (РЭФ).

Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, на РЭФ установят специальный экологический пункт, куда во время работы форума можно будет сдать просроченные лекарства и упаковку от них. В рамках форума, по словам главы РЭО, проводится своего рода экологизация с расширением перечня вторичного сырья, которое собирают в процессе мероприятия и в дальнейшем отправляют на переработку. К тому же, лекарственные отходы населения составляют большую проблему для отрасли обращения с ТКО. Поэтому представители аптечных сетей, совместно с которыми организуют сбор, планируют принять участие в одной из сессий РЭФ, рассказал Буцаев. Об этом пишет 56orb.

В частности, в рамках сессии «Раздельный сбор отходов в городе» в качестве спикеров будут выступать представители сети АО «Губернские Аптеки» и проекта «Безопасные лекарства».

В экопункт по сбору лекарств неравнодушных граждан приглашают сдать любые ненужные лекарства в упаковке и упаковку от них (блистеры, тюбики, баночки, флаконы, саше и т. п.). Экопункт будет осуществлять сбор на первом этаже возле стойки регистрации все время проведения форума.

В 2024 году РЭФ будет проводиться 7 — 9 октября, в его повестку входит молодежный день и деловая программа. Организаторами РЭФ выступают Российский экологический оператор, Правительство Российской Федерации и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

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