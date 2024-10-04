РЭО: На РЭФ пройдет сбор просроченных лекарств и упаковки в специальном экопункте

Posted 4 октября, 13:53
Published 4 октября, 13:53
Modified 4 октября, 13:54
Updated 4 октября, 13:54
Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, на РЭФ установят специальный экологический пункт, куда во время работы форума можно будет сдать просроченные лекарства и упаковку от них. В рамках форума, по словам главы РЭО, проводится своего рода экологизация с расширением перечня вторичного сырья, которое собирают в процессе мероприятия и в дальнейшем отправляют на переработку. К тому же, лекарственные отходы населения составляют большую проблему для отрасли обращения с ТКО. Поэтому представители аптечных сетей, совместно с которыми организуют сбор, планируют принять участие в одной из сессий РЭФ, рассказал Буцаев. Об этом пишет 56orb.
В частности, в рамках сессии «Раздельный сбор отходов в городе» в качестве спикеров будут выступать представители сети АО «Губернские Аптеки» и проекта «Безопасные лекарства».
В экопункт по сбору лекарств неравнодушных граждан приглашают сдать любые ненужные лекарства в упаковке и упаковку от них (блистеры, тюбики, баночки, флаконы, саше и т. п.). Экопункт будет осуществлять сбор на первом этаже возле стойки регистрации все время проведения форума.
В 2024 году РЭФ будет проводиться 7 — 9 октября, в его повестку входит молодежный день и деловая программа. Организаторами РЭФ выступают Российский экологический оператор, Правительство Российской Федерации и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
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