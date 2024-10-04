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Posted 4 октября, 05:26

Published 4 октября, 05:26

Modified 4 октября, 05:33

Updated 4 октября, 05:33

Последние теплые выходные: омичам дали грустный прогноз на две недели

Последние теплые выходные: омичам дали грустный прогноз на две недели

4 октября 2024, 05:26
Фото: 1MI
Уже на следующей неделе температура начнет стремительно падать.

Ближайшие выходные в Омской области станут последними теплыми днями в этом году. По прогнозу сервиса Ventusky, 5 и 6 октября температура воздуха днем составит +15 градусов, будет солнечно или облачно с прояснениями.

С понедельника, 7 октября, по среду, 9 октября, синоптики прогнозируют температурные скачки от +9 до +17 градусов, но уже с четверга, 10 октября, в регион придет резкое похолодание. Столбик термометра до воскресенья, 13 октября, будет держаться в пределах +3… +7 градусов. В эти же дни местами по области возможен снег. Ночами омичей ждет уже минусовая температура.

Фото: Ventusky

По предварительному прогнозу, 14 и 15 октября станет немного теплее — до +11 градусов, однако уже со среды, 16 октября, снова опустится до +5… +8 градусов. Ночами омичей ждет уже минусовая температура.

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#Ольга Скворцова#Снег#Омск#Прогноз погоды#Тепло#Синоптики#Холод
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