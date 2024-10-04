Последние теплые выходные: омичам дали грустный прогноз на две недели

С понедельника, 7 октября, по среду, 9 октября, синоптики прогнозируют температурные скачки от +9 до +17 градусов, но уже с четверга, 10 октября, в регион придет резкое похолодание. Столбик термометра до воскресенья, 13 октября, будет держаться в пределах +3… +7 градусов. В эти же дни местами по области возможен снег. Ночами омичей ждет уже минусовая температура.