Омичка с ребенком на поводке рассказала, что к ней каждый день приходят проверки

Posted 4 октября, 13:27
Published 4 октября, 13:27
Modified 4 октября, 13:31
Updated 4 октября, 13:31
Скандал с омичкой, которая выгуливала ребенка на поводке, продолжает набирать обороты. На своей странице в запрещенной соцсети девушка рассказала, что с ней связался автор видео и объяснил ситуацию. По словам мужчины, он переслал запись своим друзьям и даже не думал, что ситуация зайдет настолько далеко.
«Он сам мне позвонил. Сказал, что якобы сам снимал, а закадровый голос — жены. Мне уже без разницы, кто там что снимал. Сказал, что это была шутка и он распространил видео среди друзей, — рассказала героиня видео.
Кроме того, омичка добавила, что после инцидента к ней ежедневно начали приходить представители органов и проверять, в каких условиях живет ребенок.
«А то, что ко мне каждый день приходят различные органы! В следующий раз нужно думать, прежде чем куда-то отправлять, к чему это может привести», — подчеркнула девушка.
Напомним, что после распространения видео в федеральных СМИ, депутат Госдумы Сергей Колунов предложил придумать наказание для родителей, чьи дети занимаются квадробингом. По его мнению, такое поведение плохо сказывается на институте традиционной семьи.
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