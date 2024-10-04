Омичка с ребенком на поводке рассказала, что к ней каждый день приходят проверки

Скандал с омичкой, которая выгуливала ребенка на поводке, продолжает набирать обороты. На своей странице в запрещенной соцсети девушка рассказала, что с ней связался автор видео и объяснил ситуацию. По словам мужчины, он переслал запись своим друзьям и даже не думал, что ситуация зайдет настолько далеко.