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Posted 4 октября, 09:43

Published 4 октября, 09:43

Modified 4 октября, 09:45

Updated 4 октября, 09:45

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Омичи в этом году «проели» в кафе и ресторанах почти 22 млрд рублей

4 октября 2024, 09:43
Фото: Изображение Midjourney
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Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Жители Омской области с января по август 2024 года потратили в кафе, ресторанах и барах 21 млрд 750 млн рублей. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Данные сегодня, 4 октября, опубликовал Омскстат.

Пока что август стал самым прибыльным месяцем для регионального общепита. В последний летний месяц омичи оставили в кафе и ресторанах больше 3 млрд рублей.

Ранее Город55 рассказывал, что жители региона с начала года потратили в магазинах больше 350 млрд рублей.

С начала года омичи потратили в магазинах больше 350 млрд рублей
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#Евгений Игишев#Экономика#Омск#Статистика#Рестораны#Общественное питание
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