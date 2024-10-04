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Posted 4 октября, 05:04

Published 4 октября, 05:04

Modified 4 октября, 05:06

Updated 4 октября, 05:06

В Омске предложили разрешить контролерам задерживать «зайцев»

«Ограничение передвижения»: в Омском Горсовете обсудят усиление борьбы с «зайцами»

4 октября 2024, 05:04
Фото: gorod55.ru

В Омске предложили разрешить контролерам задерживать «зайцев»

Этот вопрос внесен в повестку заседания специальной рабочей группы.

В Омском городском Совете на следующей неделе пройдет заседание рабочей группы, созданной при комитете по вопросам транспортной инфраструктуры. Задача группы — подготовка к созданию специальной службы, которая будет бороться с безбилетниками в муниципальном транспорте. В повестке заседания два основных вопроса: «дальнейший формат деятельности» и «ограничение передвижения безбилетного пассажира до установления его личности сотрудником службы контроля оплаты проезда».

Напомним: в Горсовете достаточно энергично взялись за борьбу с безбилетниками. Депутаты посчитали, что «зайцы» могут наносить городскому бюджету ущерб до 180 млн рублей в год, а потому их нужно «искоренять». Это выражение принадлежит Юрию Арчибасову — главе комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, а также главе рабочей группы, обсуждающей создание службы контроля. Этот депутат по совместительству является единственным учредителем и директором транспортной компании «Автобусы Омска».

Горсовет уже одобрил повышение штрафов для безбилетников до 3 тысяч рублей и отмену предупреждения, которым заменяли штраф для нарушителей-«дебютантов». Однако Законодательное собрание Омской области, за которым остается последнее слово в таких вопросах, ограничилось повышением штрафов до 1000 рублей после первого нарушения и до 2000 после второго.

Создание службы контроля в Горсовете обсуждают уже не первый месяц, причем в последнее время об этом говорят, как о чем-то решенном. Уже прозвучало мнение о том, что в штате этой структуры должно быть не меньше 150 человек. Теперь, судя по повестке очередного заседания, участники обсуждений пришли к мысли, что для большей эффективности нужно будет расширять полномочия контролеров.

В состав рабочей группы входят 3 депутата: Юрий Арчибасов, Андрей Бондаренко и Дмитрий Сахань. По итогам ее деятельности будут сформированы предложения для комитета, а затем для пленарного заседания Горсовета.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Горсовет#Безбилетники
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