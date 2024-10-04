«Ограничение передвижения»: в Омском Горсовете обсудят усиление борьбы с «зайцами»

Создание службы контроля в Горсовете обсуждают уже не первый месяц, причем в последнее время об этом говорят, как о чем-то решенном. Уже прозвучало мнение о том, что в штате этой структуры должно быть не меньше 150 человек. Теперь, судя по повестке очередного заседания, участники обсуждений пришли к мысли, что для большей эффективности нужно будет расширять полномочия контролеров.