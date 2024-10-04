Новый закон: в 2025 году у дачников начнут изымать участки

Posted 4 октября, 10:41
Published 4 октября, 10:41
Modified 4 октября, 12:25
Updated 4 октября, 12:25
На брифинге управления Росреестра по Вологодской области рассказали, что с 1 марта 2025 года у дачников планируют изымать участки, если они за ними не следят. По словам начальника отдела государственного земельного надзора Натальи Новоселовой, такое решение приняли после обилия жалоб от садоводов, которые имеют по соседству заброшенные земли.
«В этом году просто шквал обращений по заброшенным садовым участкам. Рядовые дачники жалуются: мол, такой-то надел захламлен, зарос травой и кустами, там ползают змеи, сараи и дом рассыпаются, а хозяина не видно уже 30 лет. Люди просят нас: сделайте что-нибудь», — передает слова Новоселовой Вологодская областная газета.
Люди, живущие вблизи заброшенных участков, становятся невольными жертвами сорняков и ядовитых растений, например, борщевика. Он разрастается на пустыре и начинает захватывать все больше и больше земель, а дачникам приходится бороться с ним своими силами.
Кроме того, если на заброшенных участках есть постройки, в них часто останавливаются люди без определенного места жительства, которые там ночуют, зачастую распивают спиртное и приводят друзей.
Еще одна проблема — сухая трава на пустующих землях. В пожароопасный сезон обилие такой растительности может вспыхнуть в любой момент, а пламя, затем, перекинется на соседствующие, уже жилые, участки.
«До сих пор мы изменить ситуацию не могли из-за пробелов в законодательстве. Загвоздка состояла в том, что в законах не было указано, что понимается под освоением участка, какой на это положен срок и что именно считается нарушением закона. Сейчас проблема устранена — механизм заработает через несколько месяцев», — отметила Наталья Владимировна.
Теперь немного информации для понимания, что значить освоить участок: согласно определению Росреестра, освоение будет заключаться в том, что владелец приведет землю в порядок и она будет готова для использования по назначению.
В списке необходимых работ следующие: очистка от мусора, удаление сорняков, выравнивание рельефа земли, осушка или увлажнение (при необходимости). Все это владелец земли должен сделать за три года. После уборки необходимо начать строительство дома, бани или другого объекта.
«Именно с этого момента хозяин несет ответственность за неиспользование земли, а надзорные органы могут зафиксировать нарушения. При этом по наделам, которые уже находятся в собственности, срок будет исчисляться с 1 марта 2025 года. Участки, купленные позднее, нужно будет начинать осваивать с момента регистрации прав на них», — добавила эксперт.
Участок будет считаться заброшенным, если три года на нем копился мусор, разрасталась трава и не было никаких признаков жизни. Сначала собственника такого участка попросят за три года привести его в порядок, а если он этого не сделает — привлекут к административной ответственности, сначала в виде штрафа, а потом, возможно, и изъятия земли.
«Аргумент „налоги я плачу“ уже не пройдет. Потребуется или навести порядок, или, если хозяева не в силах заниматься землей, они могут продать ненужный участок, подарить, сдать в аренду. Ну, а если желающих на землю не найдется, то выход один — отказаться от нее в пользу государства, написав соответствующее заявление, благо это быстро и бесплатно», — объяснила Новоселова.
За нарушение нового закона владельцам заброшенного участка придется платить штраф от 20 тысяч рублей, должностным лицам — от 50 тысяч, а юридическим — от 400 тысяч. Отмечается, что раньше такие наказания работали только с землями для строительства, сейчас же такую меру наказания будут применять и к наделам для ЛПХ, садоводства и огородничества.
При этом штраф будут выписывать не сразу. Сначала, по истечение трех лет, землевладельца снова предупредят об ответственности и дадут еще полгода для устранения нарушений. То есть — конфискация участков это крайняя и мера и должна работать, скорее, как стимул вернуть земли в оборот.
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