Новый закон: в 2025 году у дачников начнут изымать участки

Участок будет считаться заброшенным, если три года на нем копился мусор, разрасталась трава и не было никаких признаков жизни. Сначала собственника такого участка попросят за три года привести его в порядок, а если он этого не сделает — привлекут к административной ответственности, сначала в виде штрафа, а потом, возможно, и изъятия земли.