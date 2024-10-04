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Posted 4 октября, 09:02

Published 4 октября, 09:02

Modified 4 октября, 10:45

Updated 4 октября, 10:45

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На моем участке вырос чеснок размером с кулак: проверенный рецепт осенней посадки

4 октября 2024, 09:02
Фото: Изображение Midjourney
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Расскажем, как сделать так, чтобы озимый чеснок с собственного участка радовал вас весь год.

Удачный урожай озимого чеснока гарантирован, если перед посадкой внести в почву специальное удобрение. О секретах, которые помогут наслаждаться огромным чесноком с собственной дачи рассказала ученый агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Как сажать озимый чеснок

Озимый чеснок порадует урожаем, если перед посадкой внести в грядки древесную золу.

«На квадратный метр почвы нужно брать примерно два стакана золы. Либо можно посыпать почву золой уже после посадки. В лунки золу добавлять не стоит, она обожжет корешки», — отметила эксперт.

Однако стоит помнить, что удобрение из золы подойдет далеко не всем растениям. В каких случаях использование такого удобрения запрещено, Город55 рассказывал здесь.

Осень — идеальное время для посадки чеснокаОсень — идеальное время для посадки чеснока
Осень — идеальное время для посадки чеснока. Фото: 1MI

Как сделать лунки

Чтобы лунки получились нужного размера и глубины, можно использовать верхнюю часть обычной пластиковой бутылки. Глубина лунок должна быть примерно пять сантиметров. Если на улице стоит сырая погода, посаженный чеснок вырастет и без поливки.

Как получить наилучший урожай

Чтобы получить урожай большого чеснока, нужно использовать для посадки только здоровые зубчики. Эксперт отметила, что наружные крупные зубки дают более высокий урожай, чем мелкие внутренние.

Источник: Белновости

Напомним, что ранее Город55 рассказывал, как правильно выбирать саженцы. Необходимо учитывать, что для плодовых деревьев и кустарников нужно отдавать предпочтение представителям отечественного рынка либо тем, которые были выращены в странах с похожим климатом. Для выращивания декоративных растений же отлично подойдут и зарубежные саженцы. Однако перед покупкой все же следует проконсультироваться с продавцом магазина, он подскажет, какие лучше выбрать именно в вашем случае.

#Анастасия Баянова#Новости#КЦ#Дом и сад
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