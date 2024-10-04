На моем участке вырос чеснок размером с кулак: проверенный рецепт осенней посадки

Posted 4 октября, 09:02
Published 4 октября, 09:02
Modified 4 октября, 10:45
Updated 4 октября, 10:45
Удачный урожай озимого чеснока гарантирован, если перед посадкой внести в почву специальное удобрение. О секретах, которые помогут наслаждаться огромным чесноком с собственной дачи рассказала ученый агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.
Озимый чеснок порадует урожаем, если перед посадкой внести в грядки древесную золу.
«На квадратный метр почвы нужно брать примерно два стакана золы. Либо можно посыпать почву золой уже после посадки. В лунки золу добавлять не стоит, она обожжет корешки», — отметила эксперт.
Однако стоит помнить, что удобрение из золы подойдет далеко не всем растениям. В каких случаях использование такого удобрения запрещено, Город55 рассказывал здесь.
Чтобы лунки получились нужного размера и глубины, можно использовать верхнюю часть обычной пластиковой бутылки. Глубина лунок должна быть примерно пять сантиметров. Если на улице стоит сырая погода, посаженный чеснок вырастет и без поливки.
Чтобы получить урожай большого чеснока, нужно использовать для посадки только здоровые зубчики. Эксперт отметила, что наружные крупные зубки дают более высокий урожай, чем мелкие внутренние.
Источник: Белновости
Напомним, что ранее Город55 рассказывал, как правильно выбирать саженцы. Необходимо учитывать, что для плодовых деревьев и кустарников нужно отдавать предпочтение представителям отечественного рынка либо тем, которые были выращены в странах с похожим климатом. Для выращивания декоративных растений же отлично подойдут и зарубежные саженцы. Однако перед покупкой все же следует проконсультироваться с продавцом магазина, он подскажет, какие лучше выбрать именно в вашем случае.
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