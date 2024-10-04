На моем участке вырос чеснок размером с кулак: проверенный рецепт осенней посадки

Напомним, что ранее Город55 рассказывал, как правильно выбирать саженцы. Необходимо учитывать, что для плодовых деревьев и кустарников нужно отдавать предпочтение представителям отечественного рынка либо тем, которые были выращены в странах с похожим климатом. Для выращивания декоративных растений же отлично подойдут и зарубежные саженцы. Однако перед покупкой все же следует проконсультироваться с продавцом магазина, он подскажет, какие лучше выбрать именно в вашем случае.