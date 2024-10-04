Маски, хвосты и домики. Какие товары для квадробики предлагают омичам маркетплейсы

Posted 4 октября, 11:02
Published 4 октября, 11:02
Modified 4 октября, 11:04
Updated 4 октября, 11:04
Тема квадроберов несколько недель не сходит с ведущих позиций новостных лент. Увлечение с подражанием детей животным обсуждают пользователи социальных сетей, депутаты Госдумы, блоггеры, артисты. Ну, а бизнес не стоит на месте: если есть спрос, то будет и предложение. Город55 изучил, какие товары предлагают приобрести на маркетплейсах для любителей квадробики.
Так, на площадках можно купить, как уже готовый набор, состоящий из маски, хвоста, перчаток, так и предметы по отдельности. Товары представлены на любой вкус и кошелек: от 100 рублей до десятков тысяч.
Отзывы в основном положительные. Представляем некоторые из них:
«Дочка в восторге, все понравилось, довольна».
«Супер набор. Дочь еще не видела. Думаю, будет в восторге. Наполняемость даже больше, чем я ожидала».
«Продавец молодец! Хотя я и против этого зверотечения, но пусть детскими болезнями болеют в детстве».
«Дочь очень рада! Упаковка отличная! Все аккуратненько, и продумано до мелочей. Хоть и не поддерживаю это увлечение ребенка, но к товару претензий нет».
Корм для квадроберов обойдется почти в 800 рублей за упаковку. Вес сладкого набора с игрушкой составляет 600 граммов. В комментариях к товару покупатели оставляют ироничные вопросы:
«Входит ли в состав укрепитель для хвоста?»
«Можно ли применять как прикорм при занятиях квадробера хоббихорсингом?»
«Подскажите, у меня под окном бегают часто эти квадроберы. Но, похоже, линька осенняя у них началась, хвосты отпадают, вижу привязывают друг другу. Если я начну их подкармливать, кидать с балкона еду, после приема у них свои хвосты отрастут?»
В продаже есть даже домики для квадроберов, собранные из ЛДСП. Цена — более 24 тысяч рублей. В описании сказано, что игровой домик подойдет для детей от 7 лет. Правда, отзывов у товара нет.
По цене от 3000 до 5000 рублей можно приобрести лежанку для квадробера. Заметим, что под видом специальных принадлежностей продают обычные лежанки для собак. Так что, это просто маркетинговый ход.
Напомним, недавно в Омске разразился скандал, когда женщина якобы выгуливала своего сына на поводке. Процесс сняли на видео, а затем кадры попали в социальные сети. Героиня ролика объяснила, что никакого поводка не было. Тем не менее, депутат Госдумы Сергей Колунов обратился к детскому омбудсмену России Марии Львовой-Беловой и предложил придумать наказание для родителей, чьи дети занимаются квадробингом.
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