Маски, хвосты и домики. Какие товары для квадробики предлагают омичам маркетплейсы

Напомним, недавно в Омске разразился скандал, когда женщина якобы выгуливала своего сына на поводке. Процесс сняли на видео, а затем кадры попали в социальные сети. Героиня ролика объяснила, что никакого поводка не было. Тем не менее, депутат Госдумы Сергей Колунов обратился к детскому омбудсмену России Марии Львовой-Беловой и предложил придумать наказание для родителей, чьи дети занимаются квадробингом.