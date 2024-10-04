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Posted 4 октября, 06:13

Published 4 октября, 06:13

Modified 4 октября, 06:15

Updated 4 октября, 06:15

Омич сядет на 9 лет за убийство отца из-за непомытой посуды

Конфликт из-за посуды. В Омске сына осудили за убийство отца в состоянии опьянения

4 октября 2024, 06:13
Фото: Изображение Midjourney

Омич сядет на 9 лет за убийство отца из-за непомытой посуды

В Омске 72-летний пенсионер погиб от рук собственного сына после бытового конфликта из-за немытой посуды. Суд приговорил обвиняемого к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В Омске 45-летний мужчина был признан виновным в убийстве собственного отца и приговорен к длительному сроку заключения.

Согласно материалам дела, ночью 3 февраля этого года в обычной квартире на улице Пригородная произошел конфликт. Причиной стала банальная бытовая ситуация. 72-летний пенсионер попросил сына помыть посуду, что вызвало у последнего неконтролируемый приступ агрессии.

Фото: Прокуратура Омской области

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина схватился за нож и нанес отцу множественные ранения. Пожилой человек скончался на месте происшествия, не дождавшись помощи.

Советский районный суд Омска тщательно рассмотрел все обстоятельства дела. Обвиняемый признал свою вину и суд приговорил убийцу к 9 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Как ранее сообщал Город55, в суд направлено уголовное дело против 44-летнего директора строительной компании, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Обвинение связано с хищением более 20 миллионов рублей у крупной строительной фирмы из Санкт-Петербурга.

Ущерб в 20 миллионов. В Омске начнут судить директора стройфирмы за мошенничество
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