Как осенью обработать сад от вредителей: важные советы для будущего урожая

Обработку можно начинать после опадания листьев, но стоит обращать внимание и на погодные условия: температура воздуха должна быть в пределах 10 градусов. Обычно для таких работ подходит конец октября или начало ноября. Для обработки стоит выбрать безветренный и пасмурный день, но при этом не дождливый, так как почва должна быть сухой.