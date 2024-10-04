Как осенью обработать сад от вредителей: важные советы для будущего урожая

Posted 4 октября, 07:50
Published 4 октября, 07:50
Modified 4 октября, 10:45
Updated 4 октября, 10:45
Уверенность в том, что зимой на дачу не заберутся вредители, может стоить садоводу будущего урожая. Осенняя обработка участка от насекомых и болезней — обязательная часть подготовки к межсезонью, как сбор урожая или другие важные работы. Как правильно обработать сад, чтобы не столкнуться с неприятностями, рассказала ученый агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.
Именно осенью стоит начать бороться с грибком, который может настигнуть любой участок. Среди наиболее опасных заболеваний парша и фитофтороз, различные пятнистости, монилиоз, антракноз, септориоз, мучнистая роса, курчавость и другие.
Также в этот период нельзя забывать о вредоносных насекомых, ведь они тоже готовятся к зимовке и выводят потомство.
Обработку можно начинать после опадания листьев, но стоит обращать внимание и на погодные условия: температура воздуха должна быть в пределах 10 градусов. Обычно для таких работ подходит конец октября или начало ноября. Для обработки стоит выбрать безветренный и пасмурный день, но при этом не дождливый, так как почва должна быть сухой.
Для обработки можно использовать препараты с содержанием меди, например, бордосскую смесь или медный купорос. Они защитят участок от вредителей и болезней на долгое время. Также стоит обратить внимание на фунгициды, в состав которых входит хлорокись меди.
«Карбамид (мочевина) также уничтожает возбудителей заболеваний и насекомых, а железный купорос хорошо подойдет для профилактики и защиты от грибка. Серосодержащие препараты используют для борьбы с паутинным и почковым клещом, и от мучнистой росы. Но они работают только при теплой погоде. Важно помнить, что в холодную погоду (ниже 10-12 градусов) препараты с приставкой био — не работают», — отметила эксперт.
Для защиты участка в зимний период дачники также используют фунгициды, такие как Хорус, Топаз или Скор. С приходом холодов для обработки рекомендуется использовать химические составы — Актара, Алатар, Фуфанон и другие. Наиболее полезными окажутся инсектициды с несколькими действующими компонентами в составе.
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