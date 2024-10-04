Два брата из Омской области погибли в ходе спецоперации

Осенью 2022 года братья Какули были мобилизованы. Оба брата до мобилизации уже имели опыт службы в армии. Младший брат, 31-летний Владимир, отправился на фронт в сентябре. Его служба оказалась короткой — уже 13 ноября того же года он погиб в Запорожской области.