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Posted 4 октября, 06:43

Published 4 октября, 06:43

Modified 4 октября, 06:45

Updated 4 октября, 06:45

Два брата из Омской области погибли в ходе спецоперации

Два брата из Омской области погибли в ходе спецоперации

4 октября 2024, 06:43
Фото: 1MI
В Омской области два брата из Нововаршавского района, Евгений и Владимир Какули, погибли в ходе спецоперации с разницей в два месяца. Информация об их гибели появилась в социальных сетях.

В Омской области два брата из Нововаршавского района, Евгений и Владимир Какули, погибли в ходе специальной военной операции с разницей всего в два месяца.

Информация об этом была обнародована Мариной Селезневой, начальником отдела муниципального архива администрации района, через социальные сети. Она рассказала о земляках, отдавших свои жизни во время военных действий.

Осенью 2022 года братья Какули были мобилизованы. Оба брата до мобилизации уже имели опыт службы в армии. Младший брат, 31-летний Владимир, отправился на фронт в сентябре. Его служба оказалась короткой — уже 13 ноября того же года он погиб в Запорожской области.

Судьба старшего брата, Евгения, оказалась не менее печальной. Его призвали месяцем позже Владимира, но 14 января 2024 года, за пять месяцев до своего 42-летия, Евгений скончался в Херсоне.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибших Евгения и Владимира Какули.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Социальные сети#Армия#Новости#Погибшие#Нововаршавский район#Мобилизация#Военная операция
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