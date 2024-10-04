Два брата из Омской области погибли в ходе спецоперации

Posted 4 октября, 06:43
Published 4 октября, 06:43
Modified 4 октября, 06:45
Updated 4 октября, 06:45
В Омской области два брата из Нововаршавского района, Евгений и Владимир Какули, погибли в ходе специальной военной операции с разницей всего в два месяца.
Информация об этом была обнародована Мариной Селезневой, начальником отдела муниципального архива администрации района, через социальные сети. Она рассказала о земляках, отдавших свои жизни во время военных действий.
Осенью 2022 года братья Какули были мобилизованы. Оба брата до мобилизации уже имели опыт службы в армии. Младший брат, 31-летний Владимир, отправился на фронт в сентябре. Его служба оказалась короткой — уже 13 ноября того же года он погиб в Запорожской области.
Судьба старшего брата, Евгения, оказалась не менее печальной. Его призвали месяцем позже Владимира, но 14 января 2024 года, за пять месяцев до своего 42-летия, Евгений скончался в Херсоне.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибших Евгения и Владимира Какули.
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