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Posted 3 октября, 10:45

Published 3 октября, 10:45

Modified 3 октября, 10:47

Updated 3 октября, 10:47

Омичу дали два года колонии за заражение партнерши ВИЧ

«Жестокая месть»: омич заразил ВИЧ свою партнершу и получил два года колонии

3 октября 2024, 10:45
Фото: 1MI

Омичу дали два года колонии за заражение партнерши ВИЧ

В Омске 35-летний мужчина признан виновным в преднамеренном заражении своей партнерши ВИЧ и приговорен к двум годам лишения свободы.

В Омске 35-летний житель города был признан виновным в преднамеренном заражении своей партнерши. Суд установил, что мужчина, зная о своем диагнозе, сознательно не сообщил женщине о наличии у него ВИЧ-инфекции. В результате, в октябре 2023 года, его действия привели к заражению потерпевшей.

Подсудимый признал свою вину, что позволило ускорить судебный процесс. Советский районный суд приговорил его к двум годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также суд обязал выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 980 000 рублей.

Апелляция, поданная в Омский областной суд, не изменила исход дела. Суд подтвердил законность и обоснованность вынесенного приговора.

Как ранее сообщал Город55, в Омске 36-летний мужчина был обвинён в демонстрации символики, напоминающей нацистскую. Ленинский районный суд вынес ему приговор за публичное отображение запрещённых символов.

1,5 года принудительных работ. Суд вынес омичу приговор за нацистскую символику
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Уголовное дело#Новости#Апелляция#Моральный вред#Колония строгого режима#Судебный процесс
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