«Жестокая месть»: омич заразил ВИЧ свою партнершу и получил два года колонии

Posted 3 октября, 10:45
Published 3 октября, 10:45
Modified 3 октября, 10:47
Updated 3 октября, 10:47
В Омске 35-летний житель города был признан виновным в преднамеренном заражении своей партнерши. Суд установил, что мужчина, зная о своем диагнозе, сознательно не сообщил женщине о наличии у него ВИЧ-инфекции. В результате, в октябре 2023 года, его действия привели к заражению потерпевшей.
Подсудимый признал свою вину, что позволило ускорить судебный процесс. Советский районный суд приговорил его к двум годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также суд обязал выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 980 000 рублей.
Апелляция, поданная в Омский областной суд, не изменила исход дела. Суд подтвердил законность и обоснованность вынесенного приговора.
Как ранее сообщал Город55, в Омске 36-летний мужчина был обвинён в демонстрации символики, напоминающей нацистскую. Ленинский районный суд вынес ему приговор за публичное отображение запрещённых символов.
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