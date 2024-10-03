«Жестокая месть»: омич заразил ВИЧ свою партнершу и получил два года колонии

В Омске 35-летний житель города был признан виновным в преднамеренном заражении своей партнерши. Суд установил, что мужчина, зная о своем диагнозе, сознательно не сообщил женщине о наличии у него ВИЧ-инфекции. В результате, в октябре 2023 года, его действия привели к заражению потерпевшей.