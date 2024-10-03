Запахи дихлофоса, химии и нефти. Омичи жалуются на отравляющие «ароматы» в воздухе

Posted 3 октября 2024, 04:45
Published 3 октября 2024, 04:45
Modified 3 октября 2024, 04:51
Updated 3 октября 2024, 04:51
В Омске 2 октября вновь объявили о режиме неблагоприятных метеоусловий, который действовал до 10 утра сегодняшнего дня. Октябрь только начался, а объявили такой режим уже второй раз, первый действовал в ночь с 1 на 2 октября.
За это время появилось очень много жалоб на зловонный воздух, отравляющий омичей:
«На Магистральной в Нефтяниках ощущается острой запах химии»;
На Левом берегу возле БСМП сильная вонища»;
«Дымит в Нефтяниках, вонь на Левом берегу, сильный запах газа и жженой резины на Перелета и Степанца»;
«Запах дихлофоса от исполкома до ОмГУ»;
«Карла Маркса, сильная вонища газом»;
«Дианова, воняет газом и нефтепродуктами», — жалуются омичи в паблике «Дыши! Омск».
В Минприроды Омской области попросили обращаться в центр экомониторинга. Там обращениям присваиваются номера, после чего все ждут новостей. Телефоны для связи: 8-923-685-56-31 — WhatsApp, 37-80-21.
В Обь-Иртышском УГМС сообщили, что утром 3 октября уровень загрязнения атмосферного воздуха ожидается повышенный, днем — пониженный, как и 4 и 5 октября.
Ранее в Обь-Иртышском УГМС также сообщали о загрязнении реки Иртыш ртутью и марганцом, однако позже в Роспотребнадзоре опровергли эти данные.