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Posted 3 октября, 14:38

Published 3 октября, 14:38

Modified 3 октября, 14:41

Updated 3 октября, 14:41

В омском аэропорту из-за обновления ПО отключили табло вылетов и прилетов

Вынужденная мера. В омском аэропорту отключили табло вылетов и прилетов

3 октября 2024, 14:38
Фото: gorod55.ru

В омском аэропорту из-за обновления ПО отключили табло вылетов и прилетов

На время неполадок пассажиров попросили пользоваться онлайн-табло.

В омском аэропорту им. Карбышева перестали работать табло вылетов и прилетов и экраны над стойками регистрации. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, это связано с обновлением программного обеспечения.

Сейчас пассажиры могут узнать актуальную информацию о рейсах на онлайн-табло или информационной стойке, расположенной возле зоны контроля. Также с координацией помогают сотрудники службы организации перевозок.

Напомним, что сегодня в омском аэропорту экстренно сел самолет, летевший из Барнаула в Сочи. Причиной незапланированной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Аэропорт#Новости#Авиаперевозки#Омский аэропорт#Авиасообщение#Аэропорт им. Карбышева
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