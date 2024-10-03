В парке 30-летия ВЛКСМ поселился лебедь-одиночка: что омичам с ним делать

Posted 3 октября, 07:03
Published 3 октября, 07:03
Modified 3 октября, 07:06
Updated 3 октября, 07:06
Городу55 стало известно, что в парке имени 30-летия ВЛКСМ в Октябрьском округе омичи заметили одинокого лебедя. По словам очевидцев, накануне студенты рядом расположенного СибГУФКа на территории стадиона нашли тело второй птицы. Люди переживают, что они не могут улететь и голодают, поэтому рвутся их спасать. Но делать этого не нужно.
Мы узнали у начальника отдела научно-исследовательской деятельности и функционирования уникального омского природного парка «Птичья гавань» Ирины Швидко, что человеку делать в такой ситуации и нужно ли пытаться помочь лебедю.
«Нам поступила информация о подобной ситуации в парке 30-летия ВЛКСМ. Лебеди внесены в Красную книгу Омской области. Изымать из естественной среды нельзя. Если это дикая птица — она улетит, если прирученная — надо точно знать, что крылья у нее не подрезаны», — отметила Швидко.
В управлении по охране животного мира Омской области добавили, что к ним ежегодно поступают жалобы на замерзающих в регионе лебедей. В ведомстве предупреждают омичей, что птиц не надо трогать. Они могут задерживаться в регионе до ледостава, а некоторые остаются на полыньях.
По словам специалистов, лебеди хорошо переносят холод и могут сидеть неподвижно долгое время. Им свойственно поджимать под себя лапы, так птицы экономят энергию, а не вмерзают в лед.
Кроме того, жителей просят не подкармливать птиц, потому что это может им только навредить. В их естественный рацион не входит хлеб, сахар, соль — от такой пищи они заболеют и умрут. В случае, если лебедь не найдет пропитание, он мигрирует.
Напоминаем, что изъятие диких животных из природы грозит административной или уголовной ответственностью. Так, за каждого изъятого из природы лебедя можно получить штраф в размере, превышающем 6,5 тысяч рублей.
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