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Posted 3 октября, 07:03

Published 3 октября, 07:03

Modified 3 октября, 07:06

Updated 3 октября, 07:06

Омичей просят не беспокоить одинокого лебедя в парке 30-летия ВЛКСМ

В парке 30-летия ВЛКСМ поселился лебедь-одиночка: что омичам с ним делать

3 октября 2024, 07:03
Фото: 1MI

Омичей просят не беспокоить одинокого лебедя в парке 30-летия ВЛКСМ

Инструкция для тех, кто беспокоится о краснокнижных птицах.

Городу55 стало известно, что в парке имени 30-летия ВЛКСМ в Октябрьском округе омичи заметили одинокого лебедя. По словам очевидцев, накануне студенты рядом расположенного СибГУФКа на территории стадиона нашли тело второй птицы. Люди переживают, что они не могут улететь и голодают, поэтому рвутся их спасать. Но делать этого не нужно.

Мы узнали у начальника отдела научно-исследовательской деятельности и функционирования уникального омского природного парка «Птичья гавань» Ирины Швидко, что человеку делать в такой ситуации и нужно ли пытаться помочь лебедю.

«Нам поступила информация о подобной ситуации в парке 30-летия ВЛКСМ. Лебеди внесены в Красную книгу Омской области. Изымать из естественной среды нельзя. Если это дикая птица — она улетит, если прирученная — надо точно знать, что крылья у нее не подрезаны», — отметила Швидко.

В управлении по охране животного мира Омской области добавили, что к ним ежегодно поступают жалобы на замерзающих в регионе лебедей. В ведомстве предупреждают омичей, что птиц не надо трогать. Они могут задерживаться в регионе до ледостава, а некоторые остаются на полыньях.

По словам специалистов, лебеди хорошо переносят холод и могут сидеть неподвижно долгое время. Им свойственно поджимать под себя лапы, так птицы экономят энергию, а не вмерзают в лед.

Кроме того, жителей просят не подкармливать птиц, потому что это может им только навредить. В их естественный рацион не входит хлеб, сахар, соль — от такой пищи они заболеют и умрут. В случае, если лебедь не найдет пропитание, он мигрирует.

Напоминаем, что изъятие диких животных из природы грозит административной или уголовной ответственностью. Так, за каждого изъятого из природы лебедя можно получить штраф в размере, превышающем 6,5 тысяч рублей.

В омской «Птичьей гавани» установят 25 арт-объектов с изображением птиц из мозаики
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#Ольга Скворцова#Омск#Жалобы#Охрана природы#Парк#Миграция#Штраф#Административная ответственность#Птицы#Специалисты#Пропитание#Уголовная ответственность
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