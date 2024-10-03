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Posted 3 октября, 07:55

Published 3 октября, 07:55

Modified 3 октября, 13:07

Updated 3 октября, 13:07

В омской «Меге» открыли бутик известного белорусского бренда

В омской «Меге» начнут продавать изделия белорусских мастеров в новом бутике одежды

3 октября 2024, 07:55
Фото: gorod55.ru

В омской «Меге» открыли бутик известного белорусского бренда

Представители бренда обещают широкий ассортимент на любой вкус.

В Омске открылся первый фирменный магазин Mark Formelle белорусского бренда трикотажной одежды. Магазин расположился в ТЦ «Мега» и предлагает широкий ассортимент. Всю эту одежду изготавливают белорусские мастера, рассказали в пресс-службе правительства Омской области.

Фото: Сергей Мельников. Правительство Омской области

В региональном правительстве надеются на развитие торговых отношений с республикой Беларусь. Соглашение о сотрудничестве с Минской областью подписали еще в марте.

Ранее Город55 рассказывал, что на месте теперь уже бывшей «Икеи» откроют склады Мегамаркета. Огромные помещения будут использовать для хранения товаров. Там будут хранить заказы не только омичей, но и соседних регионов.

Также Город55 писал про открытие в Омске магазинов напитков сети PIMS из Новосибирска.

Скоро в Омске откроется популярная московская сеть PIMS
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#Кристина Антоносян#Омск#Новосибирск#Торговля#Новости#Маркетинг#Интерьер#Склады#Беларусь
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