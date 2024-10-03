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Posted 3 октября, 12:09

Published 3 октября, 12:09

Modified 3 октября, 12:13

Updated 3 октября, 12:13

В омском аэропорту экстренно сел самолет, летевший из Барнаула в Сочи

В омском аэропорту экстренно сел самолет, летевший из Барнаула в Сочи

3 октября 2024, 12:09
Фото: 1MI
Причиной экстренной посадки стало плохое самочувствие пассажира.

Сегодня в Омске экстренно приземлился самолет, летевший по маршруту Барнаул-Сочи. Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

«Самолет совершил посадку в Омске, женщина госпитализирована. Рейс в ближайшее время вылетит в Сочи», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта им. Карбышева.

Напомним, что недавно участники омской IT-конференции чуть экстренно не посадили самолет, направлявшийся из столицы в аэропорт им. Карбышева. Дело в том, что они провозили с собой в ручной клади прибор, который неожиданно включился и напугал экипаж и пассажиров.

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#Анастасия Баянова#Самолет#Омск#Омская область#Самолеты#Новости#Авиаперевозки#Авиарейсы#Экстренная посадка
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