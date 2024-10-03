В омском аэропорту экстренно сел самолет, летевший из Барнаула в Сочи

Posted 3 октября 2024, 12:09
Published 3 октября 2024, 12:09
Modified 3 октября 2024, 12:13
Updated 3 октября 2024, 12:13
Сегодня в Омске экстренно приземлился самолет, летевший по маршруту Барнаул-Сочи. Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров.
«Самолет совершил посадку в Омске, женщина госпитализирована. Рейс в ближайшее время вылетит в Сочи», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта им. Карбышева.
Напомним, что недавно участники омской IT-конференции чуть экстренно не посадили самолет, направлявшийся из столицы в аэропорт им. Карбышева. Дело в том, что они провозили с собой в ручной клади прибор, который неожиданно включился и напугал экипаж и пассажиров.