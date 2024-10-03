В омском аэропорту экстренно сел самолет, летевший из Барнаула в Сочи

Напомним, что недавно участники омской IT-конференции чуть экстренно не посадили самолет, направлявшийся из столицы в аэропорт им. Карбышева. Дело в том, что они провозили с собой в ручной клади прибор, который неожиданно включился и напугал экипаж и пассажиров.