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Posted 3 октября, 07:16

Published 3 октября, 07:16

Modified 3 октября, 07:39

Updated 3 октября, 07:39

В Омске на маршруты № 13 и № 26 выйдут областные «синие» автобусы

В Омске на маршруты № 13 и № 26 выйдут областные «синие» автобусы

3 октября 2024, 07:16
Фото: 1MI
С 18 октября в Омске на маршруты № 13 и № 26 выйдут современные областные автобусы. Новые автобусы заменят прежние транспортные средства Пассажирского предприятия № 8.

С 18 октября 2024 года жители Омска смогут оценить нововведение в городской транспортной системе: на маршруты № 13 и № 26 выйдут современные областные автобусы.

Новые автобусы заменят прежние транспортные средства Пассажирского предприятия № 8, которые долгое время обслуживали эти маршруты. Теперь омичи смогут путешествовать по городу на вместительных «синих» автобусах.

Маршрут № 13, один из самых востребованных в городе, соединяет посёлок Чкаловский, расположенный в Октябрьском административном округе, с микрорайоном Осташково. Маршрут № 26, в свою очередь, связывает микрорайон Булатово в Ленинском административном округе с Чкаловским питомником.

Как ранее сообщал Город55, жители Омска все чаще используют современные технологии для улучшения своих поездок на общественном транспорте. О способах поиска проезда можно подробнее прочитать в материале.

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#Екатерина Тараленко#Транспорт#Омск#Омская область#Россия#Маршруты#Новости#Автобусы#Пассажирские перевозки
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