В Омске на маршруты № 13 и № 26 выйдут областные «синие» автобусы

Posted 3 октября, 07:16
Published 3 октября, 07:16
Modified 3 октября, 07:39
Updated 3 октября, 07:39
С 18 октября 2024 года жители Омска смогут оценить нововведение в городской транспортной системе: на маршруты № 13 и № 26 выйдут современные областные автобусы.
Новые автобусы заменят прежние транспортные средства Пассажирского предприятия № 8, которые долгое время обслуживали эти маршруты. Теперь омичи смогут путешествовать по городу на вместительных «синих» автобусах.
Маршрут № 13, один из самых востребованных в городе, соединяет посёлок Чкаловский, расположенный в Октябрьском административном округе, с микрорайоном Осташково. Маршрут № 26, в свою очередь, связывает микрорайон Булатово в Ленинском административном округе с Чкаловским питомником.
Как ранее сообщал Город55, жители Омска все чаще используют современные технологии для улучшения своих поездок на общественном транспорте. О способах поиска проезда можно подробнее прочитать в материале.
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