В Калифорнии приняли новый закон о продаже игр

Таким образом, пользователи фактически арендуют контент на неопределенное время и могут внезапно его потерять. Политики в Калифорнии обратили внимание на эту несправедливость и решили, что цифровые торговые площадки должны стать более прозрачными. По новому законодательству цифровым магазинам запрещено использовать термины «покупка» или «приобретение», если они не информируют пользователей о том, что они получают временную лицензию, которая может быть отозвана в любой момент.