В Калифорнии приняли новый закон о продаже игр

Posted 3 октября, 09:20
Published 3 октября, 09:20
Modified 3 октября, 09:22
Updated 3 октября, 09:22
Как пишет newkhakasiya.online, продажа развлекательного контента сильно изменилась. Если раньше можно было купить диск с игрой и пользоваться им, пока он целый, то сейчас, после цифровизации, многие игры требуют постоянного подключения к интернету.
Закрытие серверов означает, что игра перестает быть доступной для игроков. Ярким примером этого служит The Crew от Ubisoft: после недавнего отключения серверов пользователи потеряли доступ даже к одиночной игре. Эта проблема наблюдается и в других сферах — например, Sony полностью удалила контент от Discovery из библиотек пользователей, хотя позже вернула его после скандала.
Таким образом, пользователи фактически арендуют контент на неопределенное время и могут внезапно его потерять. Политики в Калифорнии обратили внимание на эту несправедливость и решили, что цифровые торговые площадки должны стать более прозрачными. По новому законодательству цифровым магазинам запрещено использовать термины «покупка» или «приобретение», если они не информируют пользователей о том, что они получают временную лицензию, которая может быть отозвана в любой момент.
Депутат Жаки Ирвин выразила благодарность губернатору Гэвину Ньюсому за принятие этого закона. Она надеется, что реклама, вводящая в заблуждение относительно прав собственности на цифровые покупки, наконец, прекратится.
В рамках нового закона предусмотрены штрафы за нарушение, достигающие 2500 долларов за каждую продажу. Однако закон не затрагивает игры, не требующие интернет-соединения, и игры по подписке, где пользователи понимают, что по истечении этого периода доступ к контенту будет ограничен.
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