Указ подписан. В Омской области появится секретариат губернатора

Сегодня, 3 октября, губернатор Виталий Хоценко подписал указ о создании в правительстве Омской области секретариата. В нем будут работать руководитель и его заместитель. Также предлагается переименовать действующий секретариат обеспечения исполнения полномочий губернатора, первого зампредседателя и заместителей председателя регионального правительства в секретариат правительства региона.