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Posted 3 октября, 14:25

Published 3 октября, 14:25

Modified 3 октября, 14:28

Updated 3 октября, 14:28

Скоро у губернатора Омской области появится секретариат

Указ подписан. В Омской области появится секретариат губернатора

3 октября 2024, 14:25
Фото: 1MI

Скоро у губернатора Омской области появится секретариат

В секретариате будут работать руководитель и его заместитель.

Сегодня, 3 октября, губернатор Виталий Хоценко подписал указ о создании в правительстве Омской области секретариата. В нем будут работать руководитель и его заместитель. Также предлагается переименовать действующий секретариат обеспечения исполнения полномочий губернатора, первого зампредседателя и заместителей председателя регионального правительства в секретариат правительства региона.

Согласно документу, секретариат будет собирать и готовить информацию для мероприятий с участием Хоценко, заниматься технической и документационной подготовкой совещаний и семинаров, координировать работу исполнительной власти и выполнять ряд других обязанностей.

Напомним, что недавно в правительстве Омской области рассказали о планах по созданию нового министерства, оно будет заниматься сопровождением нацпроектов и взаимодействием с высшей школой.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Указ#Указы губернатора#Секретариат
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