Теперь все разоримся? В России банки стали выдавать ипотеку под 35% годовых

При этом нельзя сказать, что люди стали меньше брать ипотечные кредиты. Согласно данным Центрального банка, за август россиянам выдали ипотек на общую сумму чуть менее 180 млрд рублей. Как обстояли дела в сентябре — пока неизвестно. Добавим, что эксперты считают, что ипотеку теперь разумно брать только людям с большими доходами, накопившим на первоначальный взнос не менее 50%. Без этого ипотека становится чем-то нереальным и недостижимым для россиян.