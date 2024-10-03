Теперь все разоримся? В России банки стали выдавать ипотеку под 35% годовых

Posted 3 октября, 10:37
Published 3 октября, 10:37
Modified 3 октября, 10:39
Updated 3 октября, 10:39
Средняя ставка по ипотеке в банках выросла до 25%, при этом если добавить сюда еще и страховки с надбавками набегает и вовсе 35% годовых. В это время во многих других странах ипотеку можно взять под гораздо меньшие проценты: в Турции — 12%, Китае — 3,9%, Европе — 2,9%.
В Сбербанке, как сообщают «Новые известия», большинству клиентов ипотека на вторичную квартиру доступна под 24% годовых и выше. От 22,2% — это минимальная ставка на квартиру в новостройке, от 21,9% — дом, от 22,7% — дачу и от 23,1%, если решите строить дом сами. Подобная ситуация по ставкам и в других банках.
При этом нельзя сказать, что люди стали меньше брать ипотечные кредиты. Согласно данным Центрального банка, за август россиянам выдали ипотек на общую сумму чуть менее 180 млрд рублей. Как обстояли дела в сентябре — пока неизвестно. Добавим, что эксперты считают, что ипотеку теперь разумно брать только людям с большими доходами, накопившим на первоначальный взнос не менее 50%. Без этого ипотека становится чем-то нереальным и недостижимым для россиян.
Ранее, напомним, Город55 рассказывал, что в Омской области чаще стали покупать «вторичку». В среднем цены за «квадрат» составляет сейчас более 104 тысяч рублей.
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