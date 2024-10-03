Тайна раскрыта: «Умные» телевизоры популярной компании тайно следят за людьми

Posted 3 октября, 11:09
Published 3 октября, 11:09
Modified 4 октября, 07:50
Updated 4 октября, 07:50
Пользователи популярных телевизоров с функцией Smart TV узнали тайну своих устройств. Оказалось, что модели, представленные в линейках компаний Samsung и LG, отслеживают экраны и фиксируют происходящее на них.
Происходит это просто: во время работы «умный» телевизор несколько раз в секунду делает скриншоты, а потом незаметно передает их поставщикам. Так они узнают, что изображено на экране пользователя в любой момент.
Любители ТВ по всему миру возмущены ситурацией и задаются вопросом, насколько законна такая слежка, ведь скриншоты могут содержать конфиденциальную информацию, например личные данные или пароли. Зачем компании это делают, рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
«Телевизоры с функцией Smart TV собирают информацию о том, что происходит на экране, чтобы настроить алгоритмы таргетирования рекламы. Но возникает вопрос: насколько этично собирать такую информацию без ведома пользователя? Важно понимать, что производители телевизоров действуют в рамках законодательства и имеют право собирать определенную информацию о своих продуктах. Однако они должны четко информировать пользователей о том, какие данные собираются и как они будут использоваться», — отметил эксперт.
Напомним, что недавно в Омске прошел хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект». На хакатон зарегистрировалось более 1 700 участников со всей России, на старт же вышли 180 команд, а 18 команд-победителей разделили призовой фонд в размере 3 600 000 рублей.
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