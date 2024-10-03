Школьники против транспорта: в Омске подростки сбросили электросамокаты в Иртыш

Posted 3 октября, 09:02
Published 3 октября, 09:02
Modified 3 октября, 09:04
Updated 3 октября, 09:04
В паблике «Омск Live» во «ВКонтакте» выложили видео, как омские школьники на Иртышской набережной скидывают в реку электросамокаты. Этот поступок оставил многих омичей в недоумении: зачем подростки решились на такой шаг, остаётся загадкой. Мнения жителей города в комментариях паблика по поводу инцидента разделились.
Одна из жительниц Омска выразила своё мнение: «Просто современные дети и подростки не привыкли думать о последствиях своих поступков. Причинно-следственные связи устанавливать учат еще до школы. Но не все это могут».
Другой жительнице города жаль родителей школьников: «Жалко родителей, им платить придётся. Ну, что воспитали, то и получают».
Как ранее сообщал Город55, неизвестный житель Омска сбросил электросамокат в реку с Комсомольского моста. Несмотря на падение в воду, самокат смог передать сигналы о нештатной ситуации, которые были зафиксированы сотрудниками службы безопасности. Благодаря этому они быстро установили личность нарушителя и оштрафовали на 35 тысяч рублей.
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