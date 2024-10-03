Школьники против транспорта: в Омске подростки сбросили электросамокаты в Иртыш

Как ранее сообщал Город55, неизвестный житель Омска сбросил электросамокат в реку с Комсомольского моста. Несмотря на падение в воду, самокат смог передать сигналы о нештатной ситуации, которые были зафиксированы сотрудниками службы безопасности. Благодаря этому они быстро установили личность нарушителя и оштрафовали на 35 тысяч рублей.