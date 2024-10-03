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Posted 3 октября, 10:29

Published 3 октября, 10:29

Modified 31 октября, 10:40

Updated 31 октября, 10:40

Погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 94,5 млн тонн в сентябре

Погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 94,5 млн тонн в сентябре

3 октября 2024, 10:29
Фото: 1MI.
По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в сентябре 2024 года составила 94,5 млн тонн, что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот за сентябрь 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% и составил 198,9 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 6,8% и составил 244,1 млрд тонно-км.

Погрузка за январь — сентябрь 2024 года, по оперативным данным, составила 889,7 млн тонн, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железными дорогами погружено:

  • каменного угля — 247,3 млн тонн (-5,9% к январю — сентябрю 2023 года);
  • кокса — 9 млн тонн (+4,4%);
  • нефти и нефтепродуктов — 155,6 млн тонн (-0,7%);
  • руды железной и марганцевой — 81,3 млн тонн (-3,2%);
  • черных металлов — 46,4 млн тонн (-9%);
  • лома черных металлов — 8,6 млн тонн (-17,2%);
  • химических и минеральных удобрений — 50,3 млн тонн (+6,8%);
  • цемента — 18,5 млн тонн (-3,7%);
  • лесных грузов — 20 млн тонн (-2%);
  • зерна — 22,9 млн тонн (-1,2%);
  • строительных грузов — 87,1 млн тонн (-13,9%);
  • руды цветной и серного сырья — 12,5 млн тонн (-8,3%);
  • химикатов и соды — 15,8 млн тонн (-3,1%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов — 24,9 млн тонн (+4,4%);
  • остальных, в том числе грузов в контейнерах — 89,6 млн тонн (+1,3%).

Грузооборот с начала 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,3% и составил 1883,1 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 5,8% и составил 2325,2 млрд тонно-км.

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