Опасения оправдались? В Омске участки на Кемеровской отдают под высотную застройку

Posted 3 октября, 05:33
Published 3 октября, 05:33
Modified 3 октября, 06:50
Updated 3 октября, 06:50
Территорию в границах улиц Красный Путь, Кемеровская и Октябрьская в Омске скоро, похоже, ждет обновление. Четыре участка общей площадью почти 6000 «квадратов» рассматривают в качестве одной из площадок для комплексного развития территорий (КРТ, — прим. Ред.). Ранее омичи, проживающие в домах на Кемеровской и Октябрьской, как раз опасались такого развития событий и переживали, что их дома приговорят к сносу.
Как сейчас выглядит «пятачок» практически в центре города, что думают омичи о будущей стройке и кто станет застройщиком домов на Кемеровской — разбираемся в материале Города55.
На сайте областного министерства строительства полторы недели назад мы наткнулись на карту комплексного развития территорий в Омске (сейчас ссылку на скачивание уже удалили, — прим. Ред.). В ней было обозначено 17 площадок КРТ с расположением и общей площадью квартир.
В качестве одной из них указана территория в границах Кемеровской и Октябрьской, общая площадь квартир, согласно документу, должна составить 8000 кв. м. Под КРТ намеревались отдать две несмежных территории — участок площадью 2429 кв. м перед зданием стоматологии на Волочаевской и три участка на Октябрьской (под аварийными домами №3 и №9, а также жилой двухэтажкой №11).
Дальше начинается интересное: в департаменте архитектуры и градостроительства Городу55 сообщили, что «информация о возможности вовлечения в хозяйственный оборот двух несмежных участков в границах улиц Кемеровской и Октябрьской путем механизма комплексного развития территории отсутствует». Тем не менее, точечная застройка здесь точно будет, это лишь вопрос времени.
Участок площадью 2429 «квадратов» на Кемеровской, вблизи ЖК «Утиная гора», согласно данным публичной кадастровой карты, все еще предназначен для строительства административного здания. В 2014 году «Производственной фирме „Лес Сибири“» (учредитель — «НПО „Мостовик“») разрешили построить на этом месте административное здание, но срок действия разрешения истек в марте 2015-го.
Теперь вместо административного здания на Кемеровской «вырастет» 13-этажка, которая будет состоять из двух секцией. На заборе вокруг участка уже появилась информационная табличка о ведущихся подготовительных работах. Они начались 30 июня и продлятся до 31 октября 2024 года.
Заказчиком стало ООО «Специализированный застройщик „Дом на Кемеровской“», которым владеет, в том числе, Элина Шихмирзаева.
ООО «Специализированный застройщик „Дом на Кемеровской“» зарегистрировали в феврале 2023 года. Прошлый год фирма завершила с убытками в 788 тысяч рублей.
Элине Шихмирзаевой, которую в СМИ называют дочкой известного омского предпринимателя Шамила Шихмирзаева, принадлежат доли и в других строительных компаниях: «СЗ „Нордстрой“», «СЗ „Брик“», СЗ «Причал 55». Последняя фирма отметилась скандальным строительством ЖК «Мирапорт» на Пригородной, которое в итоге остановили. Сейчас идут суды по делу.
За разрешением компания-застройщик пока, видимо, не обращалась.
«Иные разрешения на строительство (реконструкцию) каких-либо объектов капитального строительства, в том числе многоквартирного жилого дома, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 55:36:040101:3074, департаментом архитектуры в порядке статьи 51 ГрК РФ не выдавались, обращения не поступали», — прокомментировали Городу55 в депархе.
Но проект строительства многоквартирного дома с подземным паркингом и общественными помещениями уже рассмотрели и одобрили на архитектурно-градостроительном совета Омска. В доме будет 104 квартиры (3 — четырехкомнатные, 34 — трехкомнатные, 45 — двухкомнатные, 22 — однокомнатные). Подземная парковка рассчитана на 74 места, еще 25 парковочных мест хотят разместить вдоль дороги на Кемеровской. Для этого застройщику разрешили использовать соседний участок площадью 1300 «квадратов».
Недалеко от будущей стройки 13-этажки на Кемеровской располагаются несколько двухэтажек. До недавнего времени их было три. Но сейчас дом на Октябрьской, 3, который зимой этого года уже после расселения горел, практически снесли, а участок расчистили. Осталась от горевшей двухэтажки только небольшая пристройка с теплоузлом. Его тоже, как стало известно Городу55, планировали снести, но жильцы соседних домов настояли на обратном, чтобы не остаться зимой без тепла.
Другую двухэтажку (Октябрьская, 9) ждет подобная судьба. Дом аварийный с октября 2013-го, но до сноса дело пока не дошло. После расселения в аварийном здании, в котором, правда, есть вода, тепло и свет, осталось жить несколько человек.
«Две-три семьи. Им дали такую сумму, на которую в этом районе такую площадь никогда не купишь», — рассказала Городу55 омичка Нина, проживающая около 40 лет в соседней двухэтажке на Октябрьской, 11.
Двухэтажка на Октябрьской, 11, кстати, тоже попала в границы предполагаемого КРТ. Дом признавали аварийным в 2007 году, но затем благодаря активности старшего по дома лишили такого статуса.
«Наш старший по дому подал заявление в суд. И суд выиграли, чтобы нас не снесли. Если снесут, дадут нам квартиры где-нибудь на краю города. Например, Амур тоже считается Центральным районом», — отметила жительница двухэтажки.
Сейчас дом на Октябрьской, 9 не выглядит аварийным: он старенький, но вполне ухоженный. Жильцы своими силами выполняют ремонт, наводят порядок во внутреннем дворике.
«Плохо будет, если признают аварийным. Ладно, если договорятся с нами, например, выкупить даже не такую площадь, как у нас в 50-60 „квадратов“, но хотя бы метров 40, чтобы в нашем районе можно было купить», — сказала Нина.
Опасения омичей не беспочвенны. Если снести еще и двухэтажку на Октябрьской, 11, площадь возможной застройки возрастает практически до 3,5 тысяч «квадратов». Этого как раз достаточно, чтобы возвести новую многоэтажку.
Тем более проект межевания территории, как в марте этого года рассказывали Городу55 в депархитектуры, предусматривает объединение в два этапа трех участков под двухэтажками на Октябрьской. И использовать объединенный участок можно будет под среднеэтажную жилую застройку, то есть возвести дом высотой не более 8 этажей.
Место — удачное, вблизи парк, набережная, до центра города несколько минут на машине, а свободной земли в «козырных» местах остается все меньше, так что потенциальный инвестор точно не заставит себя ждать.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Акамова Ольга Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7(985) 271-60-52
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: [email protected]