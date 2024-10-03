Опасения оправдались? В Омске участки на Кемеровской отдают под высотную застройку

Недалеко от будущей стройки 13-этажки на Кемеровской располагаются несколько двухэтажек. До недавнего времени их было три. Но сейчас дом на Октябрьской, 3, который зимой этого года уже после расселения горел, практически снесли, а участок расчистили. Осталась от горевшей двухэтажки только небольшая пристройка с теплоузлом. Его тоже, как стало известно Городу55, планировали снести, но жильцы соседних домов настояли на обратном, чтобы не остаться зимой без тепла.