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Posted 3 октября, 08:32

Published 3 октября, 08:32

Modified 3 октября, 08:34

Updated 3 октября, 08:34

Омск на 48 часов накроет мощнейшая магнитная буря

Омск на 48 часов накроет мощнейшая магнитная буря

3 октября 2024, 08:32
Фото: Изображение Midjourney
Метеозависимые могут страдать от нее до воскресенья.

Сильная магнитная буря начнется на Земле уже в ночь на пятницу, 4 октября. После 9 утра она достигнет класса G3, который характеризуется как сильная буря. После временного спада (до G2 и G1) возмущения магнитосферы такой же мощности будут наблюдаться с полуночи 5 октября до утра воскресенья, 6 октября.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Судя по долгосрочному прогнозу ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, следующие магнитные бури ждут омичей с 10 по 12 октября, а также 22 октября. Они будут уровня G1 (слабые).

В период активности геомагнитного поля метеозависимые могут плохо себя чувствовать. Например, жаловаться на головную боль, тошноту, слабость, пониженную работоспособность.

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#Ольга Скворцова#Омск#Прогноз#Магнитная буря#Метеозависимость#ИКИ#ИСЗФ
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