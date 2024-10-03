Омск на 48 часов накроет мощнейшая магнитная буря

Posted 3 октября, 08:32
Published 3 октября, 08:32
Modified 3 октября, 08:34
Updated 3 октября, 08:34
Сильная магнитная буря начнется на Земле уже в ночь на пятницу, 4 октября. После 9 утра она достигнет класса G3, который характеризуется как сильная буря. После временного спада (до G2 и G1) возмущения магнитосферы такой же мощности будут наблюдаться с полуночи 5 октября до утра воскресенья, 6 октября.
Судя по долгосрочному прогнозу ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, следующие магнитные бури ждут омичей с 10 по 12 октября, а также 22 октября. Они будут уровня G1 (слабые).
В период активности геомагнитного поля метеозависимые могут плохо себя чувствовать. Например, жаловаться на головную боль, тошноту, слабость, пониженную работоспособность.
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