Омск на 48 часов накроет мощнейшая магнитная буря

Сильная магнитная буря начнется на Земле уже в ночь на пятницу, 4 октября. После 9 утра она достигнет класса G3, который характеризуется как сильная буря. После временного спада (до G2 и G1) возмущения магнитосферы такой же мощности будут наблюдаться с полуночи 5 октября до утра воскресенья, 6 октября.