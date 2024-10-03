Обогреватели не справляются: омичи из домов на Малунцева остались без отопления

Жители неоднократно обращались в различные инстанции, включая Государственную жилищную инспекцию. В ответ получали лишь объяснения о нехватке рабочих рук и финансовых средств. Это не решает их проблемы, и они задаются вопросом, кто компенсирует затраты на электроэнергию и лекарства для заболевших детей.