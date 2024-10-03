Обогреватели не справляются: омичи из домов на Малунцева остались без отопления

Posted 3 октября, 12:22
Published 3 октября, 12:22
Modified 3 октября, 12:24
Updated 3 октября, 12:24
Из-за отсутствия отопления и горячей воды, жители домов 3 и 5 на улице Малунцева, как и многие другие, вынуждены использовать обогреватели. В то же время, счета за коммунальные услуги продолжают поступать, вызывая недоумение и возмущение. Жалобу опубликовали в телеграм-канале «Омский новостной поезд».
«Мы сидим без горячей воды и уж тем более без отопления. Обогреватели не справляются! А звонки о задолженности продолжаются», — как рассказывают жильцы.
Жители неоднократно обращались в различные инстанции, включая Государственную жилищную инспекцию. В ответ получали лишь объяснения о нехватке рабочих рук и финансовых средств. Это не решает их проблемы, и они задаются вопросом, кто компенсирует затраты на электроэнергию и лекарства для заболевших детей.
Дополнительные трудности создает состояние инфраструктуры: во дворе, где играют дети, находятся ямы. Трубы между домами давно требуют замены. Жильцы готовы приобрести новые трубы за свой счет, но заменить их некому.
Из-за большой загруженности персонала на производстве работ в условиях запуска тепловых сетей с началом отопительного периода, срок выполнения ремонтных работ по указанному адресу, продлен до 7 октября. Горячее водоснабжение и отопление будут восстановлены на следующий день. Персонал акционерного общества «Тепловая компания» принимает все возможные меры для выполнения ремонтных работ в более ранние сроки. Приносим извинения за доставленные неудобства — прокомментировала администрация города Омска
Все эти тепловые проблемы происходят на фоне приближающихся похолоданий. Как мы писали ранее, температура на следующей неделе может упасть до минусовых значений и сохраняться в пределах -1… +5 градусов вплоть до воскресенья, 13 октября.
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