Новая волна подорожания бензина: стоимость АИ-95 в Омске снова увеличилась

В Омске вновь зафиксировано повышение цен на бензин, что не может не волновать автовладельцев города. На этот раз подорожание коснулось одной из самых востребованных марок топлива — АИ-95. Водители заметили, что стоимость литра увеличилась на 9-10 копеек на нескольких сетях автозаправочных станций.



Согласно последним данным, на одной из АЗС Омска цена за литр АИ-95 теперь составляет 54,79 рубля, тогда как ранее она была 54,7 рублей. В другой сети автозаправок стоимость поднялась на 10 копеек, достигнув отметки 54,8 рубля за литр.



Это уже не первое повышение цен на бензин за последнее время. Как мы недавно сообщали, цены поднялись практически на все виды топлива. Бензин АИ-92 и дизельное топливо подорожали на 10 копеек за литр.