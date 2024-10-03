Несчастный случай на омской трассе: пассажир погиб после опрокидывания машины в кювет

Posted 3 октября, 12:40
Published 3 октября, 12:40
Modified 3 октября, 12:45
Updated 3 октября, 12:45
Сегодня в первой половине дня, около 13:00, в отделение МВД России по Оконешниковскому району поступила информация о серьезном дорожно-транспортном происшествии. Авария произошла на участке автодороги, соединяющей Горьковское и Оконешниково, примерно на третьем километре от начала трассы.
По предварительной информации, за рулем автомобиля марки ВАЗ-2115 находился мужчина 1978 года рождения. В процессе движения по указанной дороге водитель утратил контроль над управлением транспортным средством. Это привело к его съезду в кювет и последующему опрокидыванию автомобиля.
В результате происшествия пассажир, находившийся в автомобиле, погиб на месте. На данный момент его личность еще не установлена. Сотрудники правоохранительных органов ведут работу по выяснению всех обстоятельств происшествия. Водителя авто оперативно доставили в ближайшую больницу для оказания необходимой помощи.
Сотрудники полиции продолжают расследование инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки рассматриваются различные версии.
Как ранее сообщал Город55, на трассе Тюмень-Омск в Крутинском районе произошла трагедия: 16-летняя девушка, управлявшая мопедом, погибла в результате столкновения с грузовиком, выехав на встречную полосу и задев автомобиль.
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