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Posted 3 октября, 12:40

Published 3 октября, 12:40

Modified 3 октября, 12:45

Updated 3 октября, 12:45

На трассе в Омской области после опрокидывания авто погиб мужчина

Несчастный случай на омской трассе: пассажир погиб после опрокидывания машины в кювет

3 октября 2024, 12:40
Фото: Госавтоинспекция Омской области

На трассе в Омской области после опрокидывания авто погиб мужчина

В Омской области на трассе между Горьковским и Оконешниковым произошла авария: автомобиль ВАЗ-2115 съехал в кювет и перевернулся, в результате чего погиб пассажир.

Сегодня в первой половине дня, около 13:00, в отделение МВД России по Оконешниковскому району поступила информация о серьезном дорожно-транспортном происшествии. Авария произошла на участке автодороги, соединяющей Горьковское и Оконешниково, примерно на третьем километре от начала трассы.

По предварительной информации, за рулем автомобиля марки ВАЗ-2115 находился мужчина 1978 года рождения. В процессе движения по указанной дороге водитель утратил контроль над управлением транспортным средством. Это привело к его съезду в кювет и последующему опрокидыванию автомобиля.

В результате происшествия пассажир, находившийся в автомобиле, погиб на месте. На данный момент его личность еще не установлена. Сотрудники правоохранительных органов ведут работу по выяснению всех обстоятельств происшествия. Водителя авто оперативно доставили в ближайшую больницу для оказания необходимой помощи.

Сотрудники полиции продолжают расследование инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки рассматриваются различные версии.

Как ранее сообщал Город55, на трассе Тюмень-Омск в Крутинском районе произошла трагедия: 16-летняя девушка, управлявшая мопедом, погибла в результате столкновения с грузовиком, выехав на встречную полосу и задев автомобиль.

Выскочила на «встречку». В ДТП на трассе Тюмень-Омск погибла 16-летняя школьница
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#Екатерина Тараленко#ДТП#Полиция#Омск#Омская область#Автомобиль#Авария#Происшествие#Расследование#Новости#Пассажир#Погибший#Оконешниковский район#МВД России
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