Несчастный случай на омской трассе: пассажир погиб после опрокидывания машины в кювет

Сегодня в первой половине дня, около 13:00, в отделение МВД России по Оконешниковскому району поступила информация о серьезном дорожно-транспортном происшествии. Авария произошла на участке автодороги, соединяющей Горьковское и Оконешниково, примерно на третьем километре от начала трассы.