Над одной из компаний Веретено нависла угроза ликвидации

Над обществом с ограниченной ответственностью «Брендз Менеджмент Сервисиз», зарегистрированным в Омске на улице 22-го Партсъезда, нависла угроза ликвидации. Из опубликованного официального сообщения следует, что в единый государственный реестр юрлиц внесена запись о недостоверности части данных. Регистрирующий орган принял решение о предстоящем исключении «БМС» из ЕГРЮЛ, что будет означать упразднение юрлица.