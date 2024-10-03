Над одной из компаний Веретено нависла угроза ликвидации

Posted 3 октября, 06:06
Published 3 октября, 06:06
Modified 3 октября, 06:47
Updated 3 октября, 06:47
Над обществом с ограниченной ответственностью «Брендз Менеджмент Сервисиз», зарегистрированным в Омске на улице 22-го Партсъезда, нависла угроза ликвидации. Из опубликованного официального сообщения следует, что в единый государственный реестр юрлиц внесена запись о недостоверности части данных. Регистрирующий орган принял решение о предстоящем исключении «БМС» из ЕГРЮЛ, что будет означать упразднение юрлица.
Напомним: «БМС» принадлежит известной в Омске предпринимательской семье Веретено. Налоговая уже начала банкротить эту фирму. Официальная специализация компании — «оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями».
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