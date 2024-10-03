Как за один сезон получить собственный компост: советы от эксперта

Posted 3 октября, 10:35
Published 3 октября, 10:35
Modified 3 октября, 10:37
Updated 3 октября, 10:37
После садовых работ, которые продолжаются в течение всего дачного сезона, остается много растительного мусора. Лучшим решением по его утилизации будет заложить ненужную органику в компостную яму. Как сделать это правильно, рассказала ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.
Если выполнить работы по плану, готовый для удобрения компост можно будет получить уже в следующем сезоне. Здесь Город55 рассказывал, что можно добавлять в компостную яму и где ее следует расположить.
Вот еще несколько правил по созданию компостной кучи: во-первых в органическое удобрение нельзя добавлять только скошенную или обрезанную траву, стоит также пустить в дело остатки урожая, навоз или кору деревьев. Тогда компост получится более рыхлым и рассыпчатым.
Во-вторых, по дну ямы обязательно нужно разложить крупные растительные остатки. Так вы обеспечите будущему удобрению кислород и улучшите работы полезных грибов и бактерий.
Не нужно забывать и о чередовании слоев.
«Еще одно важное условие для быстрой переработки компоста, которое по непонятной причине игнорируется многими дачниками, — внесение различных полезных микроорганизмов», — отметила эксперт.
Среди вариантов, которые можно использовать: триходерма, биосептики для очистных ям и канализации, биоактиваторы для выгребных ям и септиков и другие.
Источник: Белновости
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