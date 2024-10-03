Глава РЭО Денис Буцаев раскрыл содержание программы Российского экологического форума

Posted 3 октября, 17:34
Published 3 октября, 17:34
Modified 3 октября, 17:34
Updated 3 октября, 17:34
Как сообщает vostokmedia.com, целью такой акции станет привлечение внимания субъектов РФ, которые пока не могут выполнить план по постройке предприятий отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Приоритетным по значимости мероприятием деловой программы станет участие вице-премьера Дмитрия Патрушева в первый день деловой программы форума (8 октября) и ведущих отраслевых специалистов в роли спикеров — во второй (9 октября).
Согласно комментарию гендиректора публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Дениса Буцаева, каждый год форум проходит все более успешно, привлекая внимание большого количества студентов и экоактивистов из регионов к участию в молодежном дне. Глава ППК «РЭО» отметил, что деловая программа в этом году также ожидается обширной. Будут подводиться результаты пятилетней реализации реформы обращения с отходами и ставиться цели на следующую пятилетку. Самое значимое мероприятие в отрасли обращения с ТКО пройдет уже через четыре дня, объединяя предпринимателей, чиновников, общественных деятелей, которые намерены сообща заниматься масштабированием и продвижением комплексной системы обращения с ТКО и построением экономики замкнутого цикла на уровне российских регионов.
Молодежный день запланирован на 7 октября. В его рамках пройдут лекции, воркшопы, сессии по темам экоактивизма, проектной деятельности, появления в РФ экоцентров. В ходе молодежного дня волонтеры попытаются установить российский рекорд по созданию самой масштабной карты страны из пластиковых крышечек, где особо выделят субъекты РФ, отстающие в развитии инфраструктуры по переработке. Активисты таким образом хотят акцентировать внимание на проблемах экологии и стимулировать отстающие регионы более оперативно возводить и запускать новые мощности по утилизации.
Пленарное заседание запланировано на 8 октября. Оно будет приурочено к пятилетию с момента запуска реформы обращения с ТКО. В нем будут участвовать заместитель председателя российского правительства Дмитрий Патрушев, возглавляющий РЭО Денис Буцаев, важнейшие для развития отрасли персоны.
Сессии на темы расширенной ответственности производителей (РОП), инвестирования, внедрения новых цифровых технологий, территориальных схем, экомониторинга, деятельности регоператоров и прочих актуальных вопросов будут вестись на протяжении двух дней — 8 и 9 октября.
В этом году датами проведения РЭФ станут 7, 8, 9 октября, в это время будут проходить молодежный день и деловая программа. Организацией форума занимаются РЭО, Правительство России и Минприроды РФ.
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