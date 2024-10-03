Глава РЭО Денис Буцаев раскрыл содержание программы Российского экологического форума

Согласно комментарию гендиректора публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Дениса Буцаева, каждый год форум проходит все более успешно, привлекая внимание большого количества студентов и экоактивистов из регионов к участию в молодежном дне. Глава ППК «РЭО» отметил, что деловая программа в этом году также ожидается обширной. Будут подводиться результаты пятилетней реализации реформы обращения с отходами и ставиться цели на следующую пятилетку. Самое значимое мероприятие в отрасли обращения с ТКО пройдет уже через четыре дня, объединяя предпринимателей, чиновников, общественных деятелей, которые намерены сообща заниматься масштабированием и продвижением комплексной системы обращения с ТКО и построением экономики замкнутого цикла на уровне российских регионов.