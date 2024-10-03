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Posted 3 октября, 15:00

Published 3 октября, 15:00

Modified 3 октября, 15:03

Updated 3 октября, 15:03

Депутат Госдумы призвал лишать прав родителей, чьи дети занимаются квадробингом

Депутат Госдумы призвал лишать прав родителей, чьи дети занимаются квадробингом

3 октября 2024, 15:00
Фото: 1MI
По мнению депутата Госдумы Сергея Колунова, родителей квадроберов должны привлекать к административной и уголовной ответственности.

После недавнего скандала с квадробером на поводке в Омске Депутат Госдумы Сергей Колунов обратился к детскому омбудсмену России Марии Львовой-Беловой. Он предложил придумать наказание для родителей, чьи дети занимаются квадробингом, пишут РИА Новости.

По мнению парламентария, родителей следует привлекать к административной и уголовной ответственности, а также лишать права воспитывать ребенка, если он начал увлекаться квадробингом.

«Прошу вас оказать содействие в запрете движения „квадробинг“ и разработке мер ответственности по данному вопросу, включая возможное лишение родительских прав и привлечение к административной либо уголовной ответственности», — написал Колунов в обращении к омбудсмену.

Кроме того, депутат уверен, что существование такого движения плохо сказывается на институте традиционной семьи и противоречит высокими семейными ценностями.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Дети#Госдума РФ#Госдума#Новости#Депутат госдумы#Квадробер#Квадроберство
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