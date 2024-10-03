Боятся замерзнуть зимой. Омичи пожаловались на сгнившие трубы отопления

Posted 3 октября, 05:07
Published 3 октября, 05:07
Modified 3 октября, 05:08
Updated 3 октября, 05:08
В редакцию Города55 обратились жители дома на улице 20 лет РККА, 11. Омичи рассказали об ужасном состоянии труб отопления. Люди переживают, что зимой останутся без тепла. Отметим, что отопительный сезон в Омске уже начался.
Жильцы поделились фотографиями изношенных коммуникаций. Вот так выглядят трубы в полу под квартирой на 1 этаже:
Согласно открытым источникам, дом построили в 1950 году. Город55 узнал в Фонде капитального ремонта Омской области, когда в здании намечена замена системы отопления. Оказалось, что через 5 лет.
«В разные периоды действия программы в доме запланированы следующие работы: на период 2023–2025 годов намечен капитальный ремонт фасада, на период 2029–2031годов — капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водо-, тепло-, электроснабжения и водоотведения, на период 2035–2037 годов — капитальный ремонт фундамента и подвала», — рассказали в ведомстве.
В Фонде добавили, что собственники могут поменять очередность работ. Для этого необходимо провести собрание жильцов и проголосовать. Также сроки ремонта можно ускорить.
«Законодательством предусмотрен вариант того, как приблизить капитальный ремонт. Это переход с общего счета на специальный. Процедура занимает около 3 месяцев. При таком варианте накопления средств всю работу по организации и проведению ремонт жильцы дома проводят самостоятельно», — объяснили в организации.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске на Левом берегу целый дом остался без горячих батарей.
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