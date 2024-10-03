Больше 104 тысяч за «квадрат». В Омске стало популярнее вторичное жилье

В городах-миллионниках России цены на вторичное жилье в целом остаются стабильными. Средняя стоимость квадратного метра держится на уровне 133 000 рублей, с небольшими колебаниями в зависимости от региона. Например, в Екатеринбурге и Новосибирске цены немного снизились, тогда как в Нижнем Новгороде, Краснодаре и Казани наблюдается рост.