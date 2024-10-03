Больше 104 тысяч за «квадрат». В Омске стало популярнее вторичное жилье

Posted 3 октября, 08:12
Published 3 октября, 08:12
Modified 3 октября, 08:14
Updated 3 октября, 08:14
В последние месяцы рынок вторичной недвижимости в Омске претерпевает значительные изменения. По данным аналитиков, в сентябре количество квартир, выставленных на продажу, заметно увеличилось.
В городах-миллионниках России цены на вторичное жилье в целом остаются стабильными. Средняя стоимость квадратного метра держится на уровне 133 000 рублей, с небольшими колебаниями в зависимости от региона. Например, в Екатеринбурге и Новосибирске цены немного снизились, тогда как в Нижнем Новгороде, Краснодаре и Казани наблюдается рост.
В Омске средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке поднялась до более чем 104 000 рублей. Это сопровождается увеличением числа предложений на 5,2% за месяц. Средняя цена квартиры в городе составляет около 5 млн рублей, что делает Омск привлекательным для тех, кто ищет доступное жилье.
Выделяют несколько причин роста цен на вторичное жилье в Омске. Во-первых, продавцы стремятся увеличить свои доходы для улучшения жилищных условий или для внесения первоначального взноса по ипотеке. Во-вторых, ожидания снижения цен после заседания Центрального банка России не оправдались, что добавляет неопределенности на рынке.
«Покупатели и продавцы остаются в некоторой неопределенности и будут наблюдать за дальнейшей динамикой ключевой ставки и ставок по ипотечным кредитам», — комментирует коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.
В то время как в среднем по стране объем предложения на вторичку сократился, в Омске, а также в Москве и Нижнем Новгороде, наблюдается увеличение числа предложений.
Как ранее стало известно Городу55, эксперты компании «Этажи» провели анализ рынка вторичной недвижимости в Омске, выявив тенденции и изменения в ценах на жилье. Наибольшей популярностью среди омичей пользуются микрорайоны Заозёрный, Нефтяники и Амурский посёлок.
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