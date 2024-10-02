Забира, Эльмира и Леана. Какие имена выбирают для новорожденных в Омской области

В Омской области, как и в целом по России, родители продолжают выбирать для своих новорожденных детей имена, которые давно завоевали популярность и остаются актуальными. Согласно данным местного ЗАГСа, в 2024 году среди девочек наиболее востребованными именами стали Виктория, Анна, София, Мария и Ева.