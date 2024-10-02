Забира, Эльмира и Леана. Какие имена выбирают для новорожденных в Омской области

Posted 2 октября, 06:03
Published 2 октября, 06:03
Modified 2 октября, 06:05
Updated 2 октября, 06:05
В Омской области, как и в целом по России, родители продолжают выбирать для своих новорожденных детей имена, которые давно завоевали популярность и остаются актуальными. Согласно данным местного ЗАГСа, в 2024 году среди девочек наиболее востребованными именами стали Виктория, Анна, София, Мария и Ева.
Родители также не отстают в выборе классических имен для мальчиков. Артем, Михаил, Александр, Максим и Тимофей уверенно занимают лидирующие позиции.
Тем не менее, не все родители следуют традициям. В Омске все чаще можно встретить детей с редкими и необычными именами. Среди девочек популярность набирают такие имена, как Забира, Эльмира, Леана, Аина и Соломия.
Среди мальчиков также встречаются редкие имена, такие как Мусаб, Зубайр, Ерасыл, Аято и Мухаммадсабир. Причины выбора таких имен могут быть самыми разнообразными.
Напомним, что Город55 уже писал о необычных именах. Как ранее сообщали, среди самых необычных имен для девочек, зарегистрированных в ЗАГСе, оказались Присцилла, Милада, Сара, Пелагея и Забира, а для мальчиков — Арес, Биляль, Эмин, Алимардон и Эрвин.
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