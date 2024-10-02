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Posted 2 октября, 06:03

Published 2 октября, 06:03

Modified 2 октября, 06:05

Updated 2 октября, 06:05

Омичи назвали своих детей Забирой, Соломией и Мусабом

Забира, Эльмира и Леана. Какие имена выбирают для новорожденных в Омской области

2 октября 2024, 06:03
Фото: Изображение Midjourney

Омичи назвали своих детей Забирой, Соломией и Мусабом

В Омской области родители предпочитают давать своим детям традиционные имена, такие как Виктория, Артем или Александр, но все чаще встречаются и редкие, необычные имена.

В Омской области, как и в целом по России, родители продолжают выбирать для своих новорожденных детей имена, которые давно завоевали популярность и остаются актуальными. Согласно данным местного ЗАГСа, в 2024 году среди девочек наиболее востребованными именами стали Виктория, Анна, София, Мария и Ева.

Родители также не отстают в выборе классических имен для мальчиков. Артем, Михаил, Александр, Максим и Тимофей уверенно занимают лидирующие позиции.

Фото: Скриншот с портала ЗАГСа

Тем не менее, не все родители следуют традициям. В Омске все чаще можно встретить детей с редкими и необычными именами. Среди девочек популярность набирают такие имена, как Забира, Эльмира, Леана, Аина и Соломия.

Среди мальчиков также встречаются редкие имена, такие как Мусаб, Зубайр, Ерасыл, Аято и Мухаммадсабир. Причины выбора таких имен могут быть самыми разнообразными.

Напомним, что Город55 уже писал о необычных именах. Как ранее сообщали, среди самых необычных имен для девочек, зарегистрированных в ЗАГСе, оказались Присцилла, Милада, Сара, Пелагея и Забира, а для мальчиков — Арес, Биляль, Эмин, Алимардон и Эрвин.

Забира, Милада, Эмин: в ЗАГСе рассказали, как омичи называют своих детей
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#Екатерина Тараленко#Общество#Омск#Омская область#Россия#Родители#Семья#Новости#История#ЗАГС#Имена#Традиции#Редкие имена#Новорожденные
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