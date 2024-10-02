Вечерняя авария. В Омске автобус насмерть сбил неизвестного пешехода

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, инцидент произошёл около 11 вечера на втором километре трассы. По предварительным данным, 50-летний водитель автобуса ПАЗ-32053 не справился с управлением и сбил человека, который шел по дороге. К счастью, 15 пассажиров автобуса не пострадали.