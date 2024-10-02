Вечерняя авария. В Омске автобус насмерть сбил неизвестного пешехода

Posted 2 октября, 06:49
Published 2 октября, 06:49
Modified 2 октября, 06:51
Updated 2 октября, 06:51
Вчера, в Омском районе, на дороге ведущей к микрорайону Береговой автобус насмерть сбил пешехода.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД, инцидент произошёл около 11 вечера на втором километре трассы. По предварительным данным, 50-летний водитель автобуса ПАЗ-32053 не справился с управлением и сбил человека, который шел по дороге. К счастью, 15 пассажиров автобуса не пострадали.
Пешеход, личность которого пока не установлена, получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия.
Прокуратура Омской области взяла под контроль ход проверки. Специалисты предпримут все необходимые действия для установления личности погибшего и выяснения всех обстоятельств ДТП. Следователи проверяют все версии. Пока точная причина трагедии неизвестна.
Как ранее сообщал Город55, 27 сентября днем на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и 3-й Транспортной произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и легковой машины. Пострадало 4 человека.
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