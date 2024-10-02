Ученые: Загрязнение воздуха приводит к различиям в структуре детского мозга

Posted 2 октября, 10:05
Published 2 октября, 10:05
Modified 2 октября, 10:05
Updated 2 октября, 10:05
Дети и подростки особенно уязвимы к воздействию загрязненного воздуха, так как их мозг и тело находятся в стадии развития. По словам исследователей, дети гуляют на улице дольше и поглощают больше вредных веществ пропорционально массе тела по сравнению с людьми старшего возраста, пишет newkhakasiya.online.
Этот обзор уникален тем, что фокусируется на детях, в то время как другие работы в основном затрагивают взрослых или животных. В рамках исследований эксперты измеряли качество воздуха и оценивали состояние мозга детей разного возраста — от новорожденных до 18-летних.
Методы измерения различий в состоянии мозга варьировались в зависимости от исследования. В одних применяли сканирование, например МРТ, в других анализировали уровень химических соединений, необходимых для нормальной работы мозга. Некоторые исследования были направлены на выявление опухолей в мозге или центральной нервной системе.
Каждое из исследований включало измерение уровня загрязнения воздуха, связанного с местом проживания ребенка. Выяснилось, что изменения в мозге детей наблюдаются не только в районах с высоким уровнем загрязнения, но и в местах, соответствующих установленным стандартам качества воздуха.
Ученые также предложили политические меры для защиты детей, включая субсидии на установку воздушных фильтров в домах и школах, расположенных вблизи автомагистралей.
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