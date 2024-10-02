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Posted 2 октября, 06:52

Published 2 октября, 06:52

Modified 2 октября, 07:11

Updated 2 октября, 07:11

4 октября для омичей будут недоступны все аттракционы в парке 30 лет ВЛКСМ

Технические работы. В омском парке временно закрывают аттракционы

2 октября 2024, 06:52
Фото: gorod55.ru

4 октября для омичей будут недоступны все аттракционы в парке 30 лет ВЛКСМ

Там проведут профилактические работы. Речи о закрытии на зимний сезон пока не идет.

В парке имени 30-летия ВЛКСМ 4 октября отключат аттракционы в связи с проведением необходимых технических работ.

Как сообщается в телеграм-канале «Городские Парки Омск», в парке проведут профилактические мероприятия для безопасности пассажиров и для того, чтобы они продолжали радовать омичей и в следующем сезоне.

Руководство парка приносит извинения за возможные неудобства и надеется на понимание со стороны гостей.

Ранее Город55 писал о переносах срока ремонта омского ТЮЗа на декабрь. Общая сумма стоимости всех работ уже перевалила за 792 миллиона рублей. Актеры временно выступают в других театрах и с нетерпением ждут открытия.

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#Кристина Антоносян#Омск#Новости#Аттракционы#Технические работы#Профилактические мероприятия
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