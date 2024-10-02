Технические работы. В омском парке временно закрывают аттракционы

Posted 2 октября, 06:52
Published 2 октября, 06:52
Modified 2 октября, 07:11
Updated 2 октября, 07:11
В парке имени 30-летия ВЛКСМ 4 октября отключат аттракционы в связи с проведением необходимых технических работ.
Как сообщается в телеграм-канале «Городские Парки Омск», в парке проведут профилактические мероприятия для безопасности пассажиров и для того, чтобы они продолжали радовать омичей и в следующем сезоне.
Руководство парка приносит извинения за возможные неудобства и надеется на понимание со стороны гостей.
Ранее Город55 писал о переносах срока ремонта омского ТЮЗа на декабрь. Общая сумма стоимости всех работ уже перевалила за 792 миллиона рублей. Актеры временно выступают в других театрах и с нетерпением ждут открытия.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Акамова Ольга Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7(985) 271-60-52
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: [email protected]