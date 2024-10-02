Стало известно, когда школу в микрорайоне «Серебряный берег» сдадут в эксплуатацию

В омской мэрии рассказали, как протекает строительство проблемной школы в микрорайоне «Серебряный берег». Сейчас на объекте работают более 70 человек, до конца года планируется возвести стены, крышу, установить окна и двери, чтобы зимой можно было начать отделку.