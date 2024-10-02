Стало известно, когда школу в микрорайоне «Серебряный берег» сдадут в эксплуатацию

Posted 2 октября, 14:57
Published 2 октября, 14:57
Modified 2 октября, 15:00
Updated 2 октября, 15:00
В омской мэрии рассказали, как протекает строительство проблемной школы в микрорайоне «Серебряный берег». Сейчас на объекте работают более 70 человек, до конца года планируется возвести стены, крышу, установить окна и двери, чтобы зимой можно было начать отделку.
Согласно новым срокам, школу введут в эксплуатацию в июле 2025 года. На строительство из бюджетов всех уровней выделено 1,14 млрд рублей.
Напомним, что изначально объект должны были сдать в декабре 2024 года, однако сроки сильно сдвинулись из-за ошибок в проектной документации и разногласий предыдущего подрядчика с департаментом строительства.
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