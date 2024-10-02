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Posted 2 октября, 14:57

Published 2 октября, 14:57

Modified 2 октября, 15:00

Updated 2 октября, 15:00

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Стало известно, когда школу в микрорайоне «Серебряный берег» сдадут в эксплуатацию

2 октября 2024, 14:57
Фото: Изображение Midjourney
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В администрации Омска сообщили, что объект будет готов к июлю 2025 года.

В омской мэрии рассказали, как протекает строительство проблемной школы в микрорайоне «Серебряный берег». Сейчас на объекте работают более 70 человек, до конца года планируется возвести стены, крышу, установить окна и двери, чтобы зимой можно было начать отделку.

Согласно новым срокам, школу введут в эксплуатацию в июле 2025 года. На строительство из бюджетов всех уровней выделено 1,14 млрд рублей.

Напомним, что изначально объект должны были сдать в декабре 2024 года, однако сроки сильно сдвинулись из-за ошибок в проектной документации и разногласий предыдущего подрядчика с департаментом строительства.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Школа#Строительство#Новости#Омская школа#Серебряный берег
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